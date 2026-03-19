19 de marzo de 2026 - 16:56

Gran operativo de la Policía por un chofer de colectivo que se descompuso al volante

La Policía detuvo un micro de la Línea 331 debido a la denuncia de una pasajera a través del 911. El chofer no estaba alcoholizado, pero sí reconoció que necesitaba ir urgente al baño.

El colectivo estuvo detenido mucho tiempo porque el conductor fue sometido aun test de alcoholemia. La prueba dio negativo.

El colectivo estuvo detenido mucho tiempo porque el conductor fue sometido aun test de alcoholemia. La prueba dio negativo.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

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El hecho se produjo en la intersección de Mariano Moreno y Palero, de Capital, donde un nutrido grupo de efectivos, entre uniformados de a pie y bici policías, cortó parte del tránsito en horas de la mañana de este miércoles y ordenó la detención de una unidad de la Línea 331, que circulaba hacia el microcentro.

Tras detener el rodado, agentes de la Policía ingresaron al micro y consultaron a los pasajeros, en forma muy directa, sobre cómo veían que estaba manejando el chofer. El conductor se mantuvo en silencio mientras los efectivos trataban de dialogar con las personas a bordo, hasta que se comunicó con uno de ellos para hacer una solicitud urgente y sorpresiva: "¿Puedo ir al baño?"

El procedimiento policial duró bastante tiempo. Al conductor -después de que consiguiera el baño- lo sometieron a un dosaje de alcohol, que dio negativo, y al cabo de un buen tiempo, personal del EMOP (Ente de la Movilidad Policial) lo autorizó para que siguiera circulando.

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De acuerdo con el parte de la Policía, el interno 7 de la Línea 331, cuyo recorrido se extiende entre Godoy Cruz y Las Heras, fue detenido debido a un llamado al 911. En ese llamado telefónico, pasajeros advertían que el chofer del interno 7 "venía zigzagueando en aparente estado de ebriedad desde el híper Libertad".

Frente a ello, "personal de la división UCAR (Unidad Ciclística de Acción Rápida) Godoy Cruz comienza a seguirlo por la app Mendotran y lo intercepta en Moreno y Palero de Capital", agrega el parte.

Todo indica que fue una pasajera asustada la que llamó al teléfono de urgencias, al observar que al conductor del micro le costaba meter los cambios. "La mujer pensó que tenía un problema de salud y se bajó del micro antes de que la Policía lo detuviera", agregó la fuente.

Si bien la mayoría de los pasajeros se mantuvieron en silencio cuando fueron consultados por la Policía y optaron por abandonar el colectivo detenido, una pasajera comentó que "creía que el chofer iba a chocar" y otros confirmaron que lo vieron en mal estado: "Se le caía la cabeza en el volante", sostuvieron. Sin embargo, desde el Ministerio de Gobierno indicaron que fue "una denuncia falsa" lo que provocó todo el episodio.

Nada grave ocurrió al final, gracias a que el chofer pudo solucionar su emergencia física. Los choferes de micro, según sostienen en el gremio Sipemom, deben acudir en situaciones de este tipo a una estación de servicio para solucionar el problema y se pueden detener aún con pasajeros a bordo para hacerlo.

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