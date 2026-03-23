Festival del Malbec y el Olivo en Maipú: imágenes imperdibles del show que brilló en la segunda jornada

La 4ª edición del Festival del Malbec y el Olivo volvió a mostrar en Maipú una de sus claves más fuertes: la capacidad de ofrecer noches con identidad propia.

Todo lo que tenés que saber para disfrutar del 4° Festival del Malbec y el Olivo

Cruzando el Charco llega a Maipú para encender el Festival del Malbec y el Olivo

Después de una apertura atravesada por el folclore y la emoción, la s egunda jornada apostó por una propuesta joven , convocante y bien arriba, con Magnolia Monti, Silvestre y La Naranja, Cruzando el Charco y Gauchito Club como protagonistas de un domingo a pura música y celebración. Esta noche el cierre con Q’ Lokura, La Pepa Brizuela, Los Playeros y La Klave.

La 4ª edición del Festival del Malbec y el Olivo confirmó en su segunda jornada otra de las identidades pensadas por la organización: una noche joven, dinámica y con bandas de fuerte llegada al público. Después del sábado 21, que abrió el encuentro con una impronta familiar y folclórica encabezada po r Soledad, Nahuel Pennisi, Cristian Soloa, Retoños Lugareños y La Huella, el domingo 22 cambió de pulso en el Anfiteatro Papa Francisco y se inclinó por una experiencia más urbana y vibrante.

El predio se fue colmando de a poco, con entradas agotándose y con mucha gente que también eligió seguir el espectáculo desde los alrededores del escenario, acompañada por pantallas y propuestas gastronómicas. Esa postal volvió a mostrar por qué el festival ya se instaló en la agenda cultural y turística de Maipú y de Mendoza: no solo por su grilla artística, sino también por la experiencia que combina música, degustaciones, producción local y encuentro comunitario.

La apertura estuvo a cargo de Magnolia Monti, que marcó el arranque de una jornada de climas diversos y artistas muy convocantes. Más tarde se sumó Batos, en una aparición sorpresiva y bien recibida por el público, que respondió con entusiasmo desde los primeros temas y terminó de encender el ánimo de una noche que iría claramente en ascenso.

Silvestre y La Naranja volvió a conectar con Mendoza

A las 21.40 llegó uno de los momentos más celebrados con la salida de Silvestre y La Naranja, banda liderada por Justo Fernández Madero. “Qué lindo encontrarnos de nuevo, Mendoza”, fue una de las frases que marcaron el inicio de un show muy coreado, con temas como Prisionero perfecto, Hechizao, Océano, Amores callejeros y El ruido de tu auto. El grupo atraviesa un gran presente y volvió a confirmar su conexión con el público mendocino.

FESTIVAL MAIPÚ- Sociales 10 Precisión, estilo y conexión: Silvestre y La Naranja dejó una de las postales musicales de la noche. Celeste Laciar/ Los Andes

FESTIVAL MAIPÚ- Sociales 8 Silvestre y La Naranja fue recibida con entusiasmo en Maipú, en un show coreado y de fuerte conexión con el público mendocino. Celeste Laciar/ Los Andes

FESTIVAL MAIPÚ- Sociales 9 El público respondió con coros, aplausos y mucha energía al paso de Silvestre y La Naranja por la segunda noche del festival. Celeste Laciar/ Los Andes

Cruzando el Charco sostuvo la euforia de la noche

Pasadas las 23, Cruzando el Charco se subió al escenario como una de las bandas más esperadas del domingo. Con Francisco Lago al frente, el grupo sostuvo la intensidad del festival con una fuerte respuesta del público, que acompañó con coros y aplausos varios de los pasajes del set. Entre los temas más celebrados aparecieron “Cicatrices”, “El Trato” y “Primavera”, en uno de los momentos de mayor comunión entre escenario y anfiteatro.

FESTIVAL MAIPÚ- Sociales 11 Con oficio y contundencia, Cruzando el Charco sostuvo uno de los picos de energía del festival. Celeste Laciar/ Los Andes

FESTIVAL MAIPÚ- Sociales 12 La banda platense tuvo una gran recepción del público, que acompañó el show con coros, palmas y una energía sostenida de principio a fin. Celeste Laciar/ Los Andes

FESTIVAL MAIPÚ- Sociales 13 Cruzando el Charco desató uno de los momentos más celebrados de la jornada, con un anfiteatro entregado a cada canción. Celeste Laciar/ Los Andes

Gauchito Club cerró la segunda jornada y fue profeta en su tierra

El gran cierre llegó a la 1.10 con Gauchito Club, que coronó la segunda jornada con un show filoso, festivo y de altísima conexión con el público local. Recién llegados de gira, los mendocinos fueron recibidos a puro coro y confirmaron por qué su propuesta sigue creciendo sin perder identidad. Con su mezcla de géneros y ese espíritu tan propio que desborda etiquetas, la banda firmó un final a la altura de una noche que fue de menor a mayor y terminó bien arriba.

FESTIVAL MAIPÚ- Sociales 15 Gauchito Club cerró la noche a pura ovación y confirmó, una vez más, su enorme conexión con el público de su tierra. Celeste Laciar/ Los Andes

FESTIVAL MAIPÚ- Sociales 16 El cierre tuvo nombre propio: Gauchito Club deslumbró con personalidad, fuerza y una identidad sonora arrolladora. Celeste Laciar/ Los Andes

FESTIVAL MAIPÚ- Sociales 17 Gauchito Club cerró con un show de gran potencia y confirmó su peso propio en la escena local y nacional. Celeste Laciar/ Los Andes

El festival está cerrando hoy lunes 23 de marzo con su Noche del Cuarteto y la Cumbia, una jornada de perfil popular y festivo que tendrá en escena a Q’ Lokura, La Pepa Brizuela, Los Playeros y La Klave. Será el cierre de tres noches pensadas con identidades distintas, pero atravesadas por un mismo eje: poner en valor la producción, la cultura y el encuentro social en Maipú.

Galería de imágenes: la noche joven del Festival del Malbec y el Olivo

La siguiente galería resume algunos de los momentos más destacados de la segunda jornada del festival: el fervor del público, la energía de las bandas y el clima festivo que volvió a convertir a Maipú en uno de los grandes puntos de encuentro del fin de semana largo.