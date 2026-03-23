23 de marzo de 2026 - 22:55

Festival del Malbec y el Olivo en Maipú: imágenes imperdibles del show que brilló en la segunda jornada

Con Magnolia Monti, Silvestre y La Naranja, Cruzando el Charco y Gauchito Club, Maipú vivió una segunda noche a pura música.

Cruzando el Charco desató uno de los momentos más celebrados de la jornada, con un anfiteatro entregado a cada canción.

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Celeste Laciar / Los Andes
Por Celeste Laciar

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Después de una apertura atravesada por el folclore y la emoción, la segunda jornada apostó por una propuesta joven, convocante y bien arriba, con Magnolia Monti, Silvestre y La Naranja, Cruzando el Charco y Gauchito Club como protagonistas de un domingo a pura música y celebración. Esta noche el cierre con Q’ Lokura, La Pepa Brizuela, Los Playeros y La Klave.

Festival del Malbec y el Olivo en Maipú: una segunda noche joven, convocante y a puro show

La 4ª edición del Festival del Malbec y el Olivo confirmó en su segunda jornada otra de las identidades pensadas por la organización: una noche joven, dinámica y con bandas de fuerte llegada al público. Después del sábado 21, que abrió el encuentro con una impronta familiar y folclórica encabezada por Soledad, Nahuel Pennisi, Cristian Soloa, Retoños Lugareños y La Huella, el domingo 22 cambió de pulso en el Anfiteatro Papa Francisco y se inclinó por una experiencia más urbana y vibrante.

Un gran marco de público en el Anfiteatro Papa Francisco

El predio se fue colmando de a poco, con entradas agotándose y con mucha gente que también eligió seguir el espectáculo desde los alrededores del escenario, acompañada por pantallas y propuestas gastronómicas. Esa postal volvió a mostrar por qué el festival ya se instaló en la agenda cultural y turística de Maipú y de Mendoza: no solo por su grilla artística, sino también por la experiencia que combina música, degustaciones, producción local y encuentro comunitario.

Magnolia Monti abrió una noche que fue creciendo en intensidad

La apertura estuvo a cargo de Magnolia Monti, que marcó el arranque de una jornada de climas diversos y artistas muy convocantes. Más tarde se sumó Batos, en una aparición sorpresiva y bien recibida por el público, que respondió con entusiasmo desde los primeros temas y terminó de encender el ánimo de una noche que iría claramente en ascenso.

Silvestre y La Naranja volvió a conectar con Mendoza

A las 21.40 llegó uno de los momentos más celebrados con la salida de Silvestre y La Naranja, banda liderada por Justo Fernández Madero. “Qué lindo encontrarnos de nuevo, Mendoza”, fue una de las frases que marcaron el inicio de un show muy coreado, con temas como Prisionero perfecto, Hechizao, Océano, Amores callejeros y El ruido de tu auto. El grupo atraviesa un gran presente y volvió a confirmar su conexión con el público mendocino.

FESTIVAL MAIPÚ- Sociales 10
Precisión, estilo y conexión: Silvestre y La Naranja dejó una de las postales musicales de la noche.

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Silvestre y La Naranja fue recibida con entusiasmo en Maipú, en un show coreado y de fuerte conexión con el público mendocino.

Silvestre y La Naranja fue recibida con entusiasmo en Maipú, en un show coreado y de fuerte conexión con el público mendocino.

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El público respondió con coros, aplausos y mucha energía al paso de Silvestre y La Naranja por la segunda noche del festival.

El público respondió con coros, aplausos y mucha energía al paso de Silvestre y La Naranja por la segunda noche del festival.

Cruzando el Charco sostuvo la euforia de la noche

Pasadas las 23, Cruzando el Charco se subió al escenario como una de las bandas más esperadas del domingo. Con Francisco Lago al frente, el grupo sostuvo la intensidad del festival con una fuerte respuesta del público, que acompañó con coros y aplausos varios de los pasajes del set. Entre los temas más celebrados aparecieron “Cicatrices”, “El Trato” y “Primavera”, en uno de los momentos de mayor comunión entre escenario y anfiteatro.

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Con oficio y contundencia, Cruzando el Charco sostuvo uno de los picos de energía del festival.

Con oficio y contundencia, Cruzando el Charco sostuvo uno de los picos de energía del festival.

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La banda platense tuvo una gran recepción del público, que acompañó el show con coros, palmas y una energía sostenida de principio a fin.

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Cruzando el Charco desató uno de los momentos más celebrados de la jornada, con un anfiteatro entregado a cada canción.

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Gauchito Club cerró la segunda jornada y fue profeta en su tierra

El gran cierre llegó a la 1.10 con Gauchito Club, que coronó la segunda jornada con un show filoso, festivo y de altísima conexión con el público local. Recién llegados de gira, los mendocinos fueron recibidos a puro coro y confirmaron por qué su propuesta sigue creciendo sin perder identidad. Con su mezcla de géneros y ese espíritu tan propio que desborda etiquetas, la banda firmó un final a la altura de una noche que fue de menor a mayor y terminó bien arriba.

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Gauchito Club cerró la noche a pura ovación y confirmó, una vez más, su enorme conexión con el público de su tierra.

Gauchito Club cerró la noche a pura ovación y confirmó, una vez más, su enorme conexión con el público de su tierra.

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El cierre tuvo nombre propio: Gauchito Club deslumbró con personalidad, fuerza y una identidad sonora arrolladora.

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Gauchito Club cerró con un show de gran potencia y confirmó su peso propio en la escena local y nacional.

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El festival está cerrando hoy lunes 23 de marzo con su Noche del Cuarteto y la Cumbia, una jornada de perfil popular y festivo que tendrá en escena a Q’ Lokura, La Pepa Brizuela, Los Playeros y La Klave. Será el cierre de tres noches pensadas con identidades distintas, pero atravesadas por un mismo eje: poner en valor la producción, la cultura y el encuentro social en Maipú.

Galería de imágenes: la noche joven del Festival del Malbec y el Olivo

La siguiente galería resume algunos de los momentos más destacados de la segunda jornada del festival: el fervor del público, la energía de las bandas y el clima festivo que volvió a convertir a Maipú en uno de los grandes puntos de encuentro del fin de semana largo.

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