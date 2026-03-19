Todo lo que tenés que saber para disfrutar del 4° Festival del Malbec y el Olivo

El Festival del Malbec y el Olivo se llevará a cabo los días 21, 22, 23 de marzo del 2026. A partir de las 18 en el Teatro Griego Papa Francisco, ubicado en el Parque Metropolitano de Maipú.

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El sábado 21 de marzo, desde las 18 habrá una impronta marcada por la tradición, las raíces y la identidad territorial. La jornada contará con las presentaciones de Soledad Pastorutti, Nahuel Pennisi, Cristian Solóa, Retoños Lugareños y La Huella. El folclore será protagonista en una noche pensada para compartir en familia, donde el vino, los productos olivícolas y la música conectan con la historia y el origen maipucino.

El domingo 22 de marzo, también con apertura de puertas a las 18 será una propuesta marcada por la energía, el dinamismo y los lenguajes actuales. La grilla estará integrada por Cruzando el Charco, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja y Magnolia Monti. Una noche donde el malbec y el olivo dialogan con estéticas contemporáneas y una experiencia más urbana y vibrante.

El lunes 23 se podrá disfrutar una invitación a la celebración compartida, la picada, el vino tinto y el baile como ritual colectivo. En el escenario se presentarán Q’ Lokura, La Pepa Brizuela, Los Playeros y La Klave, conformando una grilla que convoca a distintas generaciones bajo una misma pista de baile y cierra el festival con un clima de celebración popular.

Habrá shows en vivo y DJ los cuales podrán ser seguidos desde cualquier punto del predio gracias a tres pantallas gigantes.

Para completar la experiencia, el evento contará con un paseo de artesanos y una zona de food trucks con propuestas gastronómicas para todos. La oferta culinaria incluirá opciones aptas para celíacos y vegetarianas.

Se dispondrá de una zona de picnic para descansar y puestos de hidratación.

Habrá una carpa de servicios municipales que ofrecerá asesoramiento sobre libre de bullying y salud mental. En el marco del mes de la mujer, también se dispondrá de un espacio especial dedicado a la salud de la mujer.

Estacionamiento y accesos

El costo del estacionamiento por día es de $5.000, o bien podés adquirir un abono de $10.000 para los tres días. Ambos pueden comprarse a través de www.entradaweb.com.ar. El ingreso será por JB Martínez (cerca de calle Los Artesanos) y por calle Los Artesanos.

El festival abrirá sus puertas a las 18:00 y contará con dos grandes sectores para el público: por un lado, el Teatro Griego, donde se puede acceder únicamente con entrada adquirida previamente; por otro, la zona de feriantes y patio de comidas, las cuales serán de acceso libre, con opciones gastronómicas, promociones especiales y pantallas gigantes para seguir las presentaciones en vivo.

Valor de las entradas

Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Entradaweb, en una etapa de preventa que permite acceder a mejores precios. En esta primera etapa de venta, los valores disponibles son los siguientes:

Entrada general: $20.000

Entrada preferencial: $26.000

Abono general por las tres noches: $50

Qué se puede llevar y qué no al Teatro Griego Maipú

Para ingresar al Teatro es obligatorio presentar: DNI físico o digital y entrada física o digital. NO se puede ingresar con sillas, reposeras, bebidas alcohólicas, envases de vidrio, elementos inflamables, punzantes, drones, equipos profesionales de fotografía, punteros láser, paraguas y/o sombrillas, pirotecnia o explosivos de cualquier tipo, cualquier tipo de sustancia ilegal, banderas con varillas de cualquier medida.

Cabe resaltar que en el predio el acceso es libre y gratuito, por lo que se puede llevar reposera, conservadora, heladerita, sillas, mesa, vasos plásticos, repelente y mate.

¿Qué líneas de colectivos me dejan cerca del Teatro Griego Maipú?

Las líneas de colectivo que pasan por las inmediaciones del Parque Metropolitano son las siguientes: 820, 824, 823, 928, 931 y 750.