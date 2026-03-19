Todo lo que tenés que saber para disfrutar del 4° Festival del Malbec y el Olivo

¿Quiénes serán las bandas y artistas protagonistas?
El Festival del Malbec y el Olivo se llevará a cabo los días 21, 22, 23 de marzo del 2026. A partir de las 18 en el Teatro Griego Papa Francisco, ubicado en el Parque Metropolitano de Maipú.
Toda la información necesaria sobre zonas de estacionamiento, accesos al sector con entrada, áreas de ingreso libre y otros detalles a tener en cuenta para el Festival del Malbec y el Olivo, que se realizará el 21, 22 y 23 de marzo.
El Festival del Malbec y el Olivo se llevará a cabo los días 21, 22, 23 de marzo del 2026. A partir de las 18 en el Teatro Griego Papa Francisco, ubicado en el Parque Metropolitano de Maipú.
El sábado 21 de marzo, desde las 18 habrá una impronta marcada por la tradición, las raíces y la identidad territorial. La jornada contará con las presentaciones de Soledad Pastorutti, Nahuel Pennisi, Cristian Solóa, Retoños Lugareños y La Huella. El folclore será protagonista en una noche pensada para compartir en familia, donde el vino, los productos olivícolas y la música conectan con la historia y el origen maipucino.
El domingo 22 de marzo, también con apertura de puertas a las 18 será una propuesta marcada por la energía, el dinamismo y los lenguajes actuales. La grilla estará integrada por Cruzando el Charco, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja y Magnolia Monti. Una noche donde el malbec y el olivo dialogan con estéticas contemporáneas y una experiencia más urbana y vibrante.
El lunes 23 se podrá disfrutar una invitación a la celebración compartida, la picada, el vino tinto y el baile como ritual colectivo. En el escenario se presentarán Q’ Lokura, La Pepa Brizuela, Los Playeros y La Klave, conformando una grilla que convoca a distintas generaciones bajo una misma pista de baile y cierra el festival con un clima de celebración popular.
Habrá shows en vivo y DJ los cuales podrán ser seguidos desde cualquier punto del predio gracias a tres pantallas gigantes.
Para completar la experiencia, el evento contará con un paseo de artesanos y una zona de food trucks con propuestas gastronómicas para todos. La oferta culinaria incluirá opciones aptas para celíacos y vegetarianas.
Se dispondrá de una zona de picnic para descansar y puestos de hidratación.
Habrá una carpa de servicios municipales que ofrecerá asesoramiento sobre libre de bullying y salud mental. En el marco del mes de la mujer, también se dispondrá de un espacio especial dedicado a la salud de la mujer.
El costo del estacionamiento por día es de $5.000, o bien podés adquirir un abono de $10.000 para los tres días. Ambos pueden comprarse a través de www.entradaweb.com.ar. El ingreso será por JB Martínez (cerca de calle Los Artesanos) y por calle Los Artesanos.
El festival abrirá sus puertas a las 18:00 y contará con dos grandes sectores para el público: por un lado, el Teatro Griego, donde se puede acceder únicamente con entrada adquirida previamente; por otro, la zona de feriantes y patio de comidas, las cuales serán de acceso libre, con opciones gastronómicas, promociones especiales y pantallas gigantes para seguir las presentaciones en vivo.
Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Entradaweb, en una etapa de preventa que permite acceder a mejores precios. En esta primera etapa de venta, los valores disponibles son los siguientes:
Entrada general: $20.000
Entrada preferencial: $26.000
Abono general por las tres noches: $50
Para ingresar al Teatro es obligatorio presentar: DNI físico o digital y entrada física o digital. NO se puede ingresar con sillas, reposeras, bebidas alcohólicas, envases de vidrio, elementos inflamables, punzantes, drones, equipos profesionales de fotografía, punteros láser, paraguas y/o sombrillas, pirotecnia o explosivos de cualquier tipo, cualquier tipo de sustancia ilegal, banderas con varillas de cualquier medida.
Cabe resaltar que en el predio el acceso es libre y gratuito, por lo que se puede llevar reposera, conservadora, heladerita, sillas, mesa, vasos plásticos, repelente y mate.
Las líneas de colectivo que pasan por las inmediaciones del Parque Metropolitano son las siguientes: 820, 824, 823, 928, 931 y 750.