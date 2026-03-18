Juicio por la muerte de un hombre que recién salía de la cárcel: un tribunal popular declaró culpable al imputado

Un tribunal popular declaró culpable a Tomás Agustín Cornejo Yacante (22), quien comenzó a ser juzgado esta semana por la muerte de Job Antonio Godoy Sosa (40) , ocurrida en diciembre de 2023, en un asentamiento de Maipú, cuando se desplazaba en una moto.

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Tras la decisión de los 12 integrantes del jurado, la jueza técnica Laura Guajardo indicó a las partes que habrá audiencia de cesura para la determinación del monto de la pena, el viernes 20 de marzo a las 9.

Dos posiciones enfrentadas fijaron la Fiscalía de Homicidios y la defensa ante el tribunal popular: para los fiscales Andrea Lazo y Fernando Guzzo se trató de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y Cornejo fue el autor de hecho, sosteniendo la acusación con los audios del propio acusado. En cambio para Mariano Tello, abogado del imputado, no se pudo probar que su cliente fue el autor de crimen, ya que ningún testigo presentado pudo señalar a Cornejo como el autor de los tres disparos que ternaron con la vida de Godoy.

Embed - JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE JOB ANTONIO GODOY SOSA - ALEGATOS DE CLAUSURA

El fiscal Guzzo en su alegato de cierre de este juicio por jurados presentó el hecho como un caso de “venganza y justicia por mano propia”, y que la muerte de Job Godoy, homicidio que ya tiene una persona sentenciada por encubrimiento, Aaron Pérez Cornejo.

“En los audios dice que ni siquiera sospecha que yo lo vaya a matar. Fue un hecho planeado, la víctima fue emboscada. Le pide el arma a Aaron y luego le dice que la haga desaparecer para lo lograr su impunidad”, indicó.

“Estoy seguro que nadie me vio, Va a ser la palabra de ellos contra la mía”, se escuchó en los audio y el fiscal indicó al respecto que son “sus propias palabras la mayor prueba que tiene en su contra y por eso pide a cada persona con la que habla que borre los audios”.

“La muerte de Job Godoy fue intencional y planificada y el que disparó es Cornejo Yacante: es un homicidio agravado por arma de fuego en calidad de autor”, dijo el fiscal.

“Como dijo el acusado, Job Godoy se fue con San Pedro pero se fue con San Pedro porque así lo decidió y planificó el acusado”, finalizó Guzzo.

e5ef6fca-6e2c-4655-a9db-d5759800270a El fiscal Fernando Guzzo. Gentileza Poder Judicial.

En tanto que la fiscal Andrea Lazo destacó como prueba principal la evidencia digital que consta en el expediente: los audios del acusado, hablando del hecho y de los momentos previos.

Por su parte Mariano Tello, abogado defensor de acusado sostuvo que “ha quedado demostrado que nadie ha podido romper la barrera de inocencia con pruebas concretas y objetivas”.

Indico que los testimonios, nadie vio a Cornejo disparar. El único testigo presencial dijo que no le vio la cara a la persona que disparó.

Como conclusión, el letrado indicó que no tiene antecedentes penales y que no hay posibilidad razonable que pudiera haber usado dos armas o una sola, algo que no pudo probar la Fiscalía. “les voy a solicitar un veredicto de no culpabilidad y que cada jurado sostenga su posición”.

02ae3157-7e13-43f9-8e6a-508890f9307f El abogado Mariano Tello. Gentileza Poder Judicial.

El crimen ocurrió en una calle interna del asentamiento Yáñez, en Tropero Sosa, Maipú, cuando la víctima circulaba con su moto y “Tomas Cornejo Yacante esperó que pasara, salió y le efectuó tres disparos, dos en el tórax y el tercero en un brazo. El herido continuó circulando y cayó unos metros más adelante, al fallecer, mientras el autor escapó por un descampado”, según la acusación.

Muerte en la madrugada

El homicidio se registró el viernes 8 de diciembre de 2023, a las 3.15, cuando ingresó un llamado telefónico a la línea de emergencia 911 en la que se denunciaba que había una persona herida en una cancha de futbol ubicada detrás del CIC de Maipú, en el asentamiento Yañez.

Minutos más tarde llegó un móvil policía al lugar y los uniformados encontraron a una persona herida con tres heridas de bala. En ese momento, los familiares de la víctima –identificada como Antonio Godoy Sosa, de 40 años con domicilio en la manzana E del barrio Malcayaes- habían llegado al lugar y decidieron no esperar a la ambulancia y trasladarlo rápidamente en un auto hacia la guardia del hospital Paroissien de Maipú.

Allí los médicos determinaron que Godoy ya había fallecido, como consecuencia de “herida por arma de fuego múltiple, tórax y brazo derecho con posible fractura”, según se informó oficialmente.

0df1fa17-f6e8-46e7-87e4-e6dabfd3b3a0 Tomás Agustín Cornejo Yacante. Gentileza Poder Judicial.

En ese momento la novedad ya había sido informada a la Ayudante Fiscal de la Oficina Fiscal 10 de Maipú, quien ordenó que se desplazara al lugar personal de Policía Científica para que realizara las pericias correspondientes a los casos de homicidios, y también personal de la UID y de Homicidios para comenzar a recabar datos que permitan dar con el autor o autores del asesinato.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, al consultarse la base de datos se determinó que la víctima tenía un prontuario considerable y que tenía un pedido de captura.

Según las primeras averiguaciones realizadas por los investigadores desplazados al lugar, los familiares de la víctima explicaron que se encontraban durmiendo y se despertaron al escuchar unos disparos. Cuando salieron a la calle vieron a Godoy herido, arriba de una moto.

También explicaron que el hombre había salido de la cárcel hace apenas dos meses y que tenía problemas con algunos vecinos del lugar porque les había entrado a robar en una vivienda.