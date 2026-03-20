20 de marzo de 2026 - 11:52

Condenaron a 13 años de cárcel al joven que asesinó a un hombre que acababa de salir de la cárcel

Para un tribunal popular Tomás Agustín Cornejo fue el autor de la muerte de Job Antonio Godoy, ocurrida en Maipú en 2023.

Tomás Agustín Cornejo Yacante. Gentileza Poder Judicial.&nbsp;

Tomás Agustín Cornejo Yacante. Gentileza Poder Judicial. 

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Por Oscar Guillén

Condenaron a 13 años de prisión a Tomás Agustín Cornejo Yacante (22) por el asesinato de Job Antonio Godoy Sosa (40), ocurrida en diciembre de 2023, en un asentamiento de Maipú, cuando se desplazaba en una moto.

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Luego de que los 12 integrantes del jurado popular que lo juzgó lo encontró culpable, hoy la jueza técnica Laura Guajardo, en una audiencia de cesura, determinó la pena, teniendo en cuenta que homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Durante los alegatos de juicio por jurados, dos posiciones enfrentadas fijaron la Fiscalía de Homicidios y la defensa ante el tribunal popular: para los fiscales Andrea Lazo y Fernando Guzzo se trató de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y Cornejo fue el autor de hecho, sosteniendo la acusación con los audios del propio acusado. En cambio para Mariano Tello, abogado del imputado, no se pudo probar que su cliente fue el autor de crimen, ya que ningún testigo presentado pudo señalar a Cornejo como el autor de los tres disparos que ternaron con la vida de Godoy.

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