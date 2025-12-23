Una testigo reveló que Caillava negó saber dónde estaba Loan cuando desapareció

La nuera de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava , una de los siete detenidos por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, declaró que su suegra negó tener información sobre el paradero del menor.

Según consignaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, María Regina Escobar comenzó a declarar a las 7:30 en la sala de audiencias de la Oficina Judicial (OFIJU) de Corrientes .

Se trata de la mujer que alertó a su esposo, Jorge Luciano Bertón , hijo de Caillava, sobre la desaparición del niño de 5 años, luego de observar un estado de WhatsApp publicado por una vecina.

De acuerdo al testimonio que brindó ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, el día del extravío de Loan en 9 de Julio se encontraba en su casa junto a su marido y sus hijos cuando se enteró de la situación.

María Victoria Caillava y su pareja Carlos Pérez, dos de los detenidos por la desaparición de Loan.

La nuera de la imputada sostuvo que Bertón “se subió a su camioneta Volkswagen Amarok blanca” para ayudar en la búsqueda y agregó que el hombre “le contó que los vecinos cabalgaban, usaban linternas y gritaban el nombre del menor" con el objetivo de hallarlo.

“Al día siguiente, el 14 de junio, se quedó en su domicilio y no volvió a salir, no participó de la búsqueda”, remarcaron los allegados a la investigación.

Escobar aseguró que “desconocía a varias personas”, aunque admitió haber mantenido una charla con su suegra, a quien le preguntó si sabía algo del caso, pero le respondió que “no” de una “manera seca”, agregaron las fuentes.

La continuidad de la causa

El viernes 19 de diciembre, comenzó el proceso de actualización del rostro de Loan, indicó una integrante de la querella a esta agencia: “Puede llevar un mes como mucho porque intervienen peritos y profesionales”.

En este sentido, la representante del particular damnificado sostuvo que los especialistas pidieron imágenes a la familia para comenzar con los trabajos y calificó el momento de “revictimizante”, a raíz de que es la segunda Navidad en la que el niño está ausente.

Por su parte, se esperan los resultados de las pericias a la Ford Ranger y Ford Ka, ambos vehículos pertenecientes a Caillava y su esposo, el excapitán de la Armada, Carlos Guido Pérez.

Audiencia preliminar

El próximo 27 de febrero de 2026 a las 9.30 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos.

A su vez, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso “acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2”, motivo por el cual habrá 17 acusados que llegan a juicio oral.

Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño: Laudelina Peña (tía de Loan),Caillava, Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

Mientras que otros 10 están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública.