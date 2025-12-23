23 de diciembre de 2025 - 11:23

El día después del derrumbe en el Club Giol que pudo ocasionar una tragedia: actividades normales y pericias

La mayoría de los operarios lesionados durante el derrumbe ya recibieron el alta médica.

Se derrumbó el techo de una obra en construcción en Maipú: hubo 7 heridos

Se derrumbó el techo de una obra en construcción en Maipú: hubo 7 heridos

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tras el colapso del techo de un Salón de Usos Múltiples (SUM) que construían en el Club Giol, desde el municipio de Maipú indicaron que las actividades deportivas siguen su curso normal.

Leé además

Un hombre resultó gravemente herido tras un choque entre un auto y un tren en Maipú

No frenó ante la advertencia de policías y lo chocó un tren en Maipú: está grave

Por Redacción Policiales
Se derrumbó el techo de una obra en construcción en Maipú: hay varios heridos

Se derrumbó el techo de una obra en construcción en el club Giol de Maipú: hubo 7 heridos

Por Redacción Policiales

Por otra parte, informaron que 5 de los 7 operarios que resultaron con lesiones leves han recibido el alta médica y los dos restantes correrían la misma suerte en las próximas horas.

“No pone en riesgo ninguna de las prácticas deportivas que habitualmente se hacen en el polideportivo; esto es un SUM que venía a sumarse a la estructura con la que cuenta el polideportivo”, Eduardo Mezzabota director de Obras del municipio.

Se derrumbó el techo de una obra en construcción en Maipú: hay varios heridos
Se derrumbó el techo de una obra en construcción en Maipú: hay varios heridos

Se derrumbó el techo de una obra en construcción en Maipú: hay varios heridos

El derrumbe se produjo ayer por la tarde y afectó la cubierta metálica de un SUM del polideportivo, una obra municipal tercerizada a una empresa privada.

Desde Maipú explicaron que como el SUM está apartado y se ha dispuesto un operativo de seguridad especial para evitar que la gente se acerque, tanto “las actividades deportivas como escuela de verano se realizan de forma normal”.

“Estamos en un proceso de investigación técnica para saber las causas de lo que provocó el siniestro, pero aún no lo sabemos. Se ha dado la orden a la empresa de paralizar los trabajos y despejar todos riesgos potenciales que puede tener la estructura, sobre todo teniendo en la vida pública” indicó Mezzabota en relación al derrumbe.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que ayer fue hasta el lugar un ayudante fiscal de Maipú para interiorizarse del caso y que, hasta ahora no ha ingresado ninguna denuncia.

El colapso edilicio se produjo ayer a las 17 en el predio del club municipal ubicado en calle Maza y carril Gómez.

Allí estaban trabajando varias personas en la construcción del SUM cuando, por razones que se investigan, el techo colapsó y cayó sobre algunos obreros, lo que dejó algunos lesionados.

Vecinos de la zona alertaron a través del 911 y momentos después se hicieron presentes en el lugar bomberos voluntarios de Maipú, personal policial y también del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).

Primero se reportaron personas atrapadas bajo los escombros, pero luego se informó que en total hubo siete heridos, la mayoría con lesiones leves. Solo uno presentó heridas más serias en un brazo debido a que se cubrió para protegerse del material que se desprendió del techo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Paisaje de Lunlunta

Lunlunta recupera su antiguo esplendor

Por Juan Marcos Juricich
Tragedia en Maipú: un motociclista de 23 años murió tras chocar contra un árbol,

Tragedia en Maipú: un motociclista de 23 años murió tras chocar contra un árbol

Por Redacción Policiales
Autos recuperados en un taller de Guaymallén. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Robaban casas en Junín y desarmaban autos en Guaymallén: detuvieron a 4 integrantes de una banda

Por Sergio Faria
Independiente Las Rosas Senior antes de la final del Torneo Quilmes Elite disputada en Maipú.

Balance positivo para Independiente Las Rosas Senior, campeón de la Copa de Plata en Mendoza

Por Gisel Guajardo