Tragedia en Maipú: un motociclista de 23 años murió tras chocar contra un árbol,

Un trágico accidente vial ocurrió en Maipú en las primeras horas de este domingo. Un joven motociclista de 23 años, identificado como Lucas Ezequiel Gorosito, perdió la vida tras impactar violentamente contra un árbol mientras circulaba por las inmediaciones del Acceso Este.
El hecho se registró a las 06:15 de la mañana, según informaron fuentes policiales. Gorosito circulaba al mando de su motocicleta Honda 150 cc por calle Juan Isidro Maza, en dirección de norte a sur y pocos metros antes de alcanzar la lateral norte del Acceso Este, perdió el dominio del rodado, se despistó de la calzada y terminó colisionando de frente contra un árbol de la zona.
Tras un llamado de alerta a la línea de emergencias, personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazaron rápidamente al lugar. Los profesionales médicos solo pudieron constatar el fallecimiento del conductor debido a la gravedad de las heridas sufridas por el impacto.