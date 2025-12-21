El fatal accidente ocurrió durante la mañana de este domingo en la intersección de calle Maza y el Acceso Este.

Tragedia en Maipú: un motociclista de 23 años murió tras chocar contra un árbol,

Un trágico accidente vial ocurrió en Maipú en las primeras horas de este domingo. Un joven motociclista de 23 años, identificado como Lucas Ezequiel Gorosito, perdió la vida tras impactar violentamente contra un árbol mientras circulaba por las inmediaciones del Acceso Este.

El hecho se registró a las 06:15 de la mañana, según informaron fuentes policiales. Gorosito circulaba al mando de su motocicleta Honda 150 cc por calle Juan Isidro Maza, en dirección de norte a sur y pocos metros antes de alcanzar la lateral norte del Acceso Este, perdió el dominio del rodado, se despistó de la calzada y terminó colisionando de frente contra un árbol de la zona.