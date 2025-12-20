Una joven de 16 años casi muere ahogada en una pileta en Junín

La menor, de 16 años, había sufrido un episodio de ahogamiento en una pileta de un camping. Efectivos policiales le practicaron RCP y la trasladaron de urgencia al Hospital Perrupato, donde quedó internada en observación.

Una rápida y eficaz intervención policial permitió salvar la vida de una adolescente de 16 años que había sufrido un grave episodio de ahogamiento este sábado por la tarde en el departamento de Junín. El hecho ocurrió alrededor de las 16.35 en el Camping La Morenita, ubicado sobre carril Centro, entre calles Los Correas y Arrascaeta, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 19°.

Según información oficial, un llamado a la línea de emergencias alertó sobre una menor que se encontraba inconsciente tras haber sido retirada de una pileta. Al arribar al lugar, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Junín constató que la joven estaba en el asiento trasero de un vehículo particular, a punto de ser trasladada por sus familiares a un centro asistencial.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos policiales iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando que la adolescente reaccionara y recuperara signos vitales. Posteriormente, fue trasladada de urgencia en el móvil policial hasta el Hospital Perrupato, donde los médicos la diagnosticaron con ahogamiento y dispusieron su internación en observación para la realización de estudios y controles clínicos.

Al ser entrevistado, el padre de la menor, un hombre de 40 años, relató que se encontraban reunidos con familiares celebrando un cumpleaños cuando, en un momento, advirtieron que la adolescente estaba flotando boca abajo en la pileta, por lo que la sacaron rápidamente del agua y solicitaron ayuda.

En el caso tomó intervención la Oficina Fiscal de Junín, que dispuso las actuaciones de rigor para esclarecer lo ocurrido.