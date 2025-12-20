20 de diciembre de 2025 - 20:52

Tragedia en Guaymallén: un joven de 19 años murió luego de que se desprendiera el acoplado de un camión

El fatal siniestro ocurrió en la tarde de este sábado mientras la víctima circulaba como acompañante en una moto. La conductora de la moto, una chica de 17 años, resultó herida.

Los Andes | Redacción Policiales
Durante este sábado un grave accidente de tránsito tuvo lugar en el departamento de Guaymallén, resultando en el fallecimiento de un joven que viajaba como acompañante en una moto.

El siniestro se desencadenó cuando un camión Volvo, conducido por un hombre de 45 años identificado como V. Z., circulaba por la calle Severo del Castillo con sentido de sur a norte.

Al llegar a la intersección con la Calle Nueva 7, el acoplado del vehículo de carga se desenganchó e impactó violentamente contra una motocicleta Honda Wave que se desplazaba por la misma arteria en sentido contrario.

Tras el alerta al 911, efectivos policiales arribaron al lugar y trasladaron de urgencia al joven de 19 años hacia el micro hospital de Puente de Hierro, donde los médicos constataron su deceso.

En tanto, la conductora del rodado menor, una joven de 17 años, fue asistida por politraumatismos varios derivados del choque.

En el caso intervino la Oficina Fiscal de Jurisdicción para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas exactas del desprendimiento del acoplado.

