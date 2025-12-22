Se derrumbó el techo de una obra en construcción en el club Giol de Maipú: hubo 7 heridos

El derrumbe de un techo de una obra en construcción en Maipú generó preocupación porque había obreros trabajando cuando se produjo el incidente .

Según las primeras informaciones del Ministerio de Seguridad , el hecho ocurrió a las 16.43 en una obra en la zona del club Giol, ubicada sobre calle Maza y Carril Gómez.

Allí estaban trabajando varias personas en la construcción de un salón de usos múltiples del club municipal Giol cuando, por razones que se investigan, el techo colapsó y cayó sobre algunos obreros , lo que dejó algunos lesionados.

Se derrumbó el techo de una obra en construcción en Maipú: hubo 7 heridos

Vecinos de la zona alertaron a través del 911 y momentos después se hicieron presentes en el lugar bomberos voluntarios de Maipú, personal policial y también del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).

Primero se reportaron personas atrapadas bajo los escombros, pero luego se informó que en total hubo siete heridos , la mayoría con lesiones leves. Solo uno presentó heridas más serias en un brazo debido a que se cubrió para protegerse del material que se desprendió del techo.

Comunicado Municipio de Maipú

La municipalidad se expresó sobre el incidente a través de un comunicado. Desde la comuna indicaron que "aunque sin riesgo vital según informa el Ministerio de Seguridad, seguimos con atención la evolución de las personas con lesiones".

Además agregaron: "Por otra parte, se informa que es una obra en manos de una empresa privada adjudicataria de licitación pública y el Municipio ya dispuso la suspensión preventiva de la misma, poniendo en marcha las pericias técnicas correspondientes".

Afirmaron que trabajan con los organismos de emergencia y control para garantizar la seguridad y determinar las causas del hecho, "asimismo como las acciones legales que se tomarán en consecuencia".