No frenó ante la advertencia de policías y lo chocó un tren en Maipú: está grave

El conductor de un 147 sufrió graves heridas tras ser embestido por una formación ferroviaria en calle Correa y Dorrego. Manejaba con 0,18 g/l.

Un hombre resultó gravemente herido tras un choque entre un auto y un tren en Maipú

Un grave accidente vial se registró durante la madrugada de este lunes en Maipú, donde un auto fue embestido por una formación ferroviaria, dejando como saldo un hombre con lesiones de consideración.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:20, en la intersección de calle Correa y Dorrego. Según la información oficial, un Fiat 147, conducido por un hombre identificado con las iniciales E.E.B., circulaba en sentido este-oeste cuando, al recibir indicaciones de personal policial para que detuviera la marcha, continuó avanzando y terminó deteniendo el rodado sobre las vías férreas.

En esas circunstancias, una locomotora al mando de M.D.Z. impactó contra la parte delantera izquierda del vehículo. Como consecuencia del choque, el conductor del automóvil sufrió politraumatismo grave.

En el lugar trabajó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió a la víctima y dispuso su traslado de urgencia al Hospital El Carmen. En tanto, el maquinista del tren no presentó lesiones.

Las pruebas de alcoholemia realizadas posteriormente arrojaron resultado positivo para el conductor del auto, con 0,18 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el maquinista dio negativo, con 0,00 g/l.

Intervinieron en el hecho efectivos policiales y personal de los organismos correspondientes, mientras se investigan las circunstancias del accidente.