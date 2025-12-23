23 de diciembre de 2025 - 09:07

No frenó ante la advertencia de policías y lo chocó un tren en Maipú: está grave

El conductor de un 147 sufrió graves heridas tras ser embestido por una formación ferroviaria en calle Correa y Dorrego. Manejaba con 0,18 g/l.

Un hombre resultó gravemente herido tras un choque entre un auto y un tren en Maipú

Un hombre resultó gravemente herido tras un choque entre un auto y un tren en Maipú

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grave accidente vial se registró durante la madrugada de este lunes en Maipú, donde un auto fue embestido por una formación ferroviaria, dejando como saldo un hombre con lesiones de consideración.

Leé además

Se derrumbó el techo de una obra en construcción en Maipú: hay varios heridos

Se derrumbó el techo de una obra en construcción en el club Giol de Maipú: hubo 7 heridos

Por Redacción Policiales
Paisaje de Lunlunta

Lunlunta recupera su antiguo esplendor

Por Juan Marcos Juricich

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:20, en la intersección de calle Correa y Dorrego. Según la información oficial, un Fiat 147, conducido por un hombre identificado con las iniciales E.E.B., circulaba en sentido este-oeste cuando, al recibir indicaciones de personal policial para que detuviera la marcha, continuó avanzando y terminó deteniendo el rodado sobre las vías férreas.

En esas circunstancias, una locomotora al mando de M.D.Z. impactó contra la parte delantera izquierda del vehículo. Como consecuencia del choque, el conductor del automóvil sufrió politraumatismo grave.

En el lugar trabajó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió a la víctima y dispuso su traslado de urgencia al Hospital El Carmen. En tanto, el maquinista del tren no presentó lesiones.

Las pruebas de alcoholemia realizadas posteriormente arrojaron resultado positivo para el conductor del auto, con 0,18 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el maquinista dio negativo, con 0,00 g/l.

Intervinieron en el hecho efectivos policiales y personal de los organismos correspondientes, mientras se investigan las circunstancias del accidente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tragedia en Maipú: un motociclista de 23 años murió tras chocar contra un árbol,

Tragedia en Maipú: un motociclista de 23 años murió tras chocar contra un árbol

Por Redacción Policiales
Autos recuperados en un taller de Guaymallén. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Robaban casas en Junín y desarmaban autos en Guaymallén: detuvieron a 4 integrantes de una banda

Por Sergio Faria
Independiente Las Rosas Senior antes de la final del Torneo Quilmes Elite disputada en Maipú.

Balance positivo para Independiente Las Rosas Senior, campeón de la Copa de Plata en Mendoza

Por Gisel Guajardo
La obra del Acceso Este contempla todo el tramo que cruza Guaymallén. 

Se extiende la licitación por la megaobra en el Acceso Este: cuántas empresas se interesaron hasta ahora

Por Martín Fernández Russo