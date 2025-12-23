Golpeó con un "fierro" a una mujer y la quiso quemar: seguirá preso por tentativa de homicidio

La Justicia ordenó que siga detenido el hombre que habría querido asesinar a una mujer , tras golpearla y generar un incendio en una vivienda ubicada en la Cuarta Sección de Ciudad .

Esta mañana la jueza penal Dolores Ramón dictó la prisión preventiva para Roberto Manuel Baigorria Britos (36) , quien está acusado de tentativa de homicidio desde el 13 de noviembre pasado, tras ser detenido dos días antes.

La medida fue solicitada por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien está a cargo de la investigación, y de esta forma el acusado deberá esperar un futuro juicio oral tras las rejas.

Según el acta de la preventiva, el martes 11 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 16 horas, Baigorria Britos ingresó a la vivienda ubicada en Salta 2383 de Ciudad, lugar donde residía y se encontraba la víctima: Jessica Vanina Spitalieri, junto a Sandra Lorena Baigorria Britos y otras personas no individualizadas.

Seguidamente, el acusado le habría propinado a Jessica un golpe en la nuca con un “fierro” y con la finalidad de acabar con la vida de ésta última la ingresó por la fuerza a una de las piezas conformada de palos y nylon.

Luego, impidiéndole salir, habría comenzado un incendio, situación que presenció Lorena Baigorria sin prestarle ayuda a la víctima.

El incendio en el lugar afectó la totalidad de la vivienda y se propagó a los árboles colindantes, causando también la posterior caída de techo, “no ocasionando el fallecimiento de la misma por circunstancias ajenas a la voluntad de aquellos”.

Estos hechos motivaron a una rápida intervención de los servicios de emergencia para terminar con las llamas. Luego, Jessica fue asistida por los médicos de SEC y trasladada a la guardia del Hospital Lagomaggiore donde fue asistida por las quemaduras sufridas en distintas partes del cuerpo y por intoxicación por inhalación de humo.

De acuerdo con la información policial y reportes oficiales, acudieron al lugar dos dotaciones de los bomberos voluntarios de Godoy Cruz y una unidad del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza.