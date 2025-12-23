Faena clandestina: decomisaron 3 toneladas de carne no apta para el consumo y detuvieron a una persona

Tras realizar 14 allanamientos en los tres departamentos del Valle de Uco , la Policía detuvo a una persona y decomisó 3 toneladas de carne no apta para el consumo , además de elementos para el faenamiento de animales.

Las acciones fueron ordenadas por la Fiscalía Valle de Uco, a cargo del fiscal Jorge Quiroga, quien investiga robos de ganado en la zona Sur de San Carlos .

Las medidas fueron ejecutadas por la Unidad Investigativa San Carlos y la Policía Rural, con la colaboración de personal de investigaciones de Maipú y Luján, y el apoyo de Cuerpos Especiales Valle de Uco y Unidades Especiales de Patrullaje (UEP) de Tunuyán y San Carlos.

En total se realizaron 14 allanamientos : siete en San Carlos, seis en Tunuyán — incluyendo dos carnicerías — y uno en Tupungato, con un saldo de casi tres toneladas de carne secuestradas, animales y elementos utilizados para la faena clandestina.

Uno de los lugares allanados donde se realizaba para la faena clandestina. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Durante los operativos se incautaron tres freezers con aproximadamente 2.400 kilos de carne vacuna congelada, además de unos 495 kilos de carne fresca, más de 32 kilos de achuras, nueve vacunos y dos chivos faenados.

Además, el personal secuestró 30 cuchillos de distintas medidas y marcas; una máquina de moler carne; una balanza digital; motosierras; ganchos metálicos; cinco delantales; una chaira; un par de botas de goma; un aparejo; una picana para animales; sogas de distintas medidas; una bolsa cerrada con caravanas de manejo; un rifle de aire comprimido; cuatro teléfonos celulares y tres cartuchos calibre 7,62. Como resultado, una persona fue aprehendida y puesta a disposición de la Justicia.

Según el ministerio de Seguridad, durante los últimos seis meses se investigó un esquema de faenamiento clandestino que operaba en la región hacía meses. Los operativos son parte del Plan Estratégico contra el Abigeato.