20 de diciembre de 2025 - 14:38

Comienza la temporada crítica en el Paso Cristo Redentor y activan medidas para ordenar el tránsito

La llegada del período de mayor circulación en el Paso Cristo Redentor obligó a activar protocolos especiales para evitar demoras extremas.

Las autoridades pusieron en marcha un operativo preventivo destinado a ordenar el flujo vehicular en el Paso Cristo Redentor

Las autoridades pusieron en marcha un operativo preventivo destinado a ordenar el flujo vehicular en el Paso Cristo Redentor

Foto:

Gentileza Gendarmería
Los Andes | Flavio Alegre
Por Flavio Alegre

Con el inicio de la etapa más exigente del año en el principal paso terrestre entre Argentina y Chile, las autoridades pusieron en marcha un operativo preventivo destinado a ordenar el flujo vehicular y reducir las largas esperas que suelen registrarse en esta época, cuando miles de personas eligen cruzar el Paso Cristo Redentor.

Leé además

Reabre el Paso Cristo Redentor.

Tras la nevada, confirman la reapertura del paso Cristo Redentor

Por Redacción Sociedad
Paso Cristo Redentor

Cierran el Paso Cristo Redentor este domingo por posibles nevadas en alta montaña: los detalles

Por Redacción Sociedad
Paso Cristo Redentor
Este sábado 20 de diciembre se activaron los protocolos de tránsito en Penitentes y Uspallata.

Este sábado 20 de diciembre se activaron los protocolos de tránsito en Penitentes y Uspallata.

La temporada alta ya se hace sentir en el Paso Internacional Cristo Redentor, el corredor clave que conecta Mendoza con la ciudad chilena de Los Andes. Ante el incremento esperado de vehículos, este sábado 20 de diciembre se activaron los protocolos de estacionamiento en Penitentes y Uspallata, una medida que se aplica cuando existe riesgo de saturación en el túnel internacional.

El operativo es coordinado por la Guardia Municipal de Las Heras, la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Gobierno provincial, que mantienen un monitoreo permanente de la situación en la alta montaña. El objetivo es ordenar la circulación y evitar que los vehículos queden detenidos durante horas en sectores críticos del corredor internacional.

Paso Cristo Redentor
El operativo es coordinado por la Guardia Municipal de Las Heras, la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Gobierno provincial.

El operativo es coordinado por la Guardia Municipal de Las Heras, la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Gobierno provincial.

Pasado el mediodía, las demoras para realizar los trámites aduaneros en el Complejo Los Libertadores alcanzaban los 90 minutos, mientras que en Horcones no se registraban esperas de consideración. Los datos reflejan un aumento sostenido del movimiento fronterizo en comparación con jornadas de menor circulación.

Según cifras oficiales, el viernes 19 de diciembre cruzaron hacia Chile 3.826 personas, mientras que desde el país vecino ingresaron a Mendoza 3.838, números que anticipan un flujo intenso para los próximos días.

Paso Cristo Redentor
El viernes 19 de diciembre cruzaron hacia Chile 3.826 personas, mientras que desde el país vecino ingresaron a Mendoza 3.838

El viernes 19 de diciembre cruzaron hacia Chile 3.826 personas, mientras que desde el país vecino ingresaron a Mendoza 3.838

Las autoridades recuerdan que, durante los picos de congestión registrados a comienzos de 2025, el cruce llegó a demorar más de diez horas. En ese contexto, la implementación de estacionamientos preventivos y el envío de vehículos en cápsulas permitió agilizar los trámites y ordenar el paso, una estrategia que vuelve a ponerse en marcha ante el inicio de la etapa más compleja del año en la frontera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cortan una ruta clave que conecta el Paso Cristo Redentor con Santiago de Chile: cuándo y el camino alternativo.

Cortan una ruta clave que conecta el Paso Cristo Redentor con Santiago de Chile: cuándo y el camino alternativo

Por Redacción Sociedad
Juan Cruz Yacopini. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

La carrera más difícil de Juan Cruz Yacopini: permanece en estado crítico tras el accidente en El Carrizal

Por Enrique Pfaab
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 20 de diciembre

Por Redacción Sociedad
La municipalidad de Las Heras utilizó más de 800 kilos de chorizo y 300 kilos de pan y logró crear el choripán más grande del país. 

Las Heras rompió un récord: cocinaron el choripán más grande de Argentina en la Fiesta de las Colectividades

Por Redacción Sociedad