Comienza la temporada crítica en el Paso Cristo Redentor y activan medidas para ordenar el tránsito

Con el inicio de la etapa más exigente del año en el principal paso terrestre entre Argentina y Chile, las autoridades pusieron en marcha un operativo preventivo destinado a ordenar el flujo vehicular y reducir las largas esperas que suelen registrarse en esta época, cuando miles de personas eligen cruzar el Paso Cristo Redentor.

Paso Cristo Redentor Este sábado 20 de diciembre se activaron los protocolos de tránsito en Penitentes y Uspallata. Gentileza Gendarmería La temporada alta ya se hace sentir en el Paso Internacional Cristo Redentor, el corredor clave que conecta Mendoza con la ciudad chilena de Los Andes. Ante el incremento esperado de vehículos, este sábado 20 de diciembre se activaron los protocolos de estacionamiento en Penitentes y Uspallata, una medida que se aplica cuando existe riesgo de saturación en el túnel internacional.

El operativo es coordinado por la Guardia Municipal de Las Heras, la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Gobierno provincial, que mantienen un monitoreo permanente de la situación en la alta montaña. El objetivo es ordenar la circulación y evitar que los vehículos queden detenidos durante horas en sectores críticos del corredor internacional.

Paso Cristo Redentor El operativo es coordinado por la Guardia Municipal de Las Heras, la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Gobierno provincial. Gentileza Gendarmería Pasado el mediodía, las demoras para realizar los trámites aduaneros en el Complejo Los Libertadores alcanzaban los 90 minutos, mientras que en Horcones no se registraban esperas de consideración. Los datos reflejan un aumento sostenido del movimiento fronterizo en comparación con jornadas de menor circulación.

Según cifras oficiales, el viernes 19 de diciembre cruzaron hacia Chile 3.826 personas, mientras que desde el país vecino ingresaron a Mendoza 3.838, números que anticipan un flujo intenso para los próximos días.