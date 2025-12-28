Milagro de Navidad en Chubut: nacieron trigemelas idénticas, un caso que ocurre uno entre millones

El histórico parto se dio en el nuevo Hospital María Humphreys. Se trata de un embarazo monocorial triamniótico, una condición excepcional de la cual hay pocos antecedentes en el país.

Milagro de Navidad en Trelew: nacieron trigemelas idénticas, un caso que ocurre uno entre millones.

La Navidad de 2025 quedará marcada en la historia sanitaria de Chubut. El pasado jueves 25 de diciembre, una mujer dio a luz a trigemelas genéticamente idénticas, un fenómeno médico de altísima complejidad que, según los especialistas provinciales, ocurre apenas en "uno de cada cien millones" de nacimientos en el mundo.

El procedimiento tuvo lugar en el recientemente inaugurado Hospital María Humphreys de Trelew. Las tres niñas nacieron de forma consecutiva durante la mañana de Navidad:

8:49 hs: La primera bebé, con un peso de 1,460 kg.

La primera bebé, con un peso de 1,460 kg. 9:50 hs: La segunda, con 1,760 kg.

La segunda, con 1,760 kg. 9:52 hs: La tercera, con 1,690 kg. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, celebró el éxito del operativo: "Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como este haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia. Las tres bebas y su mamá están bien de salud", confirmó el mandatario, destacando la inversión en equipamiento de alta complejidad.

trigemelas El gobernador Ignacio Torres visitó a los papás de las bebés. ¿Qué es un embarazo monocorial triamniótico? La excepcionalidad de este caso radica en su tipología biológica. Se trata de un embarazo monocorial triamniótico, lo que significa que las tres bebés se desarrollaron compartiendo una única placenta, pero cada una creció en su propia bolsa amniótica independiente. Esta condición garantiza que las niñas sean genéticamente idénticas, pero también convierte al proceso en un embarazo de "alto riesgo" que requiere un seguimiento exhaustivo.

Este es apenas el segundo caso documentado en la historia de Chubut. El único antecedente databa de agosto de 2019 en Comodoro Rivadavia; sin embargo, en aquella oportunidad, debido a la extrema prematurez, solo una de las tres bebas logró sobrevivir.

En esta ocasión, el resultado fue exitoso gracias a la planificación de los equipos de obstetricia y neonatología. Al tratarse de un nacimiento pretérmino (prematuro), las nenas permanecen internadas en el Servicio de Neonatología para su recuperación nutricional y observación constante, aunque se encuentran estables. Desde la Secretaría de Salud provincial destacaron que la respuesta del hospital ante una situación "de baja frecuencia y alta complejidad" que resalta la capacidad del sistema público para "garantizar la seguridad de pacientes en situaciones críticas" y excepcionales.