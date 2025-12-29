29 de diciembre de 2025 - 11:00

El relajado pueblito de Brasil con espíritu bohemio: playas amplias, mar claro y ritmo lento

Playas abiertas, viento suave y un espíritu bohemio definen a uno de los rincones más relajados del nordeste de Brasil para el verano 2025.

Por Andrés Aguilera

En el extremo norte de Río Grande do Norte (Brasil), lejos del turismo masivo, aparece São Miguel do Gostoso, un pequeño pueblo costero donde el tiempo parece transcurrir más lento. Con playas amplias, mar claro y una atmósfera bohemia, es el destino ideal para quienes buscan calma, naturaleza y autenticidad.

Un pueblo chico con identidad propia

Nacido como aldea de pescadores, São Miguel do Gostoso mantiene una escala humana: calles de arena, bicicletas como transporte cotidiano y posadas integradas al paisaje.

No hay grandes edificios ni cadenas invasivas; predominan casas bajas, jardines con hamacas y bares pequeños donde la música suena suave al atardecer.

Esa identidad bohemia atrae a viajeros que priorizan el descanso real, la vida simple y el contacto con la comunidad local.

Playas amplias, mar claro y viento constante

Las playas de Gostoso son extensas y abiertas, con arena firme y aguas claras. Praia do Cardeiro, Ponta do Santo Cristo y Praia da Xêpa son las más conocidas, cada una con su propio carácter: desde rincones silenciosos para caminar hasta zonas ideales para deportes de viento.

El viento constante (característico de la región) refresca el clima y convierte al destino en uno de los mejores de Brasil para kitesurf y windsurf, sin perder la tranquilidad general del lugar.

Qué hacer: descanso, naturaleza y deporte

Además de playa, el entorno invita a un plan simple y natural: caminatas largas, baños de mar, yoga frente al océano y paseos en buggy por la costa.

Para quienes buscan actividad, hay escuelas de kitesurf, alquiler de equipos y clases para principiantes.

Por la tarde, los bares frente al mar se llenan de mesas al aire libre, jugos naturales y pescados frescos a la parrilla, con puestas de sol amplias y silenciosas.

Cómo llegar y dónde alojarse

Desde Buenos Aires, el vuelo hasta Natal dura unas 5 horas (directo o con una escala corta). Desde el aeropuerto, São Miguel do Gostoso se encuentra a 110 km, un trayecto de 1 hora y media por ruta en transfer o auto.

La oferta de alojamiento incluye posadas boutique, bungalows ecológicos y casas frente al mar. La mayoría prioriza materiales naturales, ventilación cruzada y un diseño simple acorde al entorno.

Gastronomía local y clima

La cocina es fresca y sencilla: pescados del día, camarones, pulpo, tapiocas y jugos de frutas tropicales.

El clima es cálido todo el año, con temperaturas que rondan los 26 °C a 30 °C, ideal para disfrutar la playa sin extremos.

