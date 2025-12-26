26 de diciembre de 2025 - 23:20

Insólita guerra cultural en Brasil: una publicidad de ojotas desata una fuerte polémica política

El conflicto surgió tras un anuncio publicitario de la famosa marca Havaianas donde la galardonada actriz Fernanda Torres pide “no empezar el año 2026 con el pie derecho”.

Havaianas Brasil lanzó un fuerte anuncio contra la derecha.&nbsp;

Los Andes
Por Redacción Política

Una nueva campaña de publicidad de la reconocida marca de ojotas Havaianas se vio involucrada en una polémica contra los sectores de extrema derecha de Brasil.

Dirigentes e influencers vinculados al expresidente Jair Bolsonaro han hecho un llamado masivo al boicot, interpretando un anuncio de la marca como un ataque directo, a menos de un año de las elecciones presidenciales de octubre de 2026.

El polémico anuncio de la marca

El video, difundido en las redes sociales de la marca, está protagonizado por la actriz Fernanda Torres, estrella de la película “Ainda Estou Aqui” (vencedora del Oscar a Mejor Película Extranjera y por la cual Torres obtuvo el Globo de Oro y la nominación al Oscar a Mejor Actriz).

En el anuncio, da un mensaje claro al público: "Lo siento, pero no quiero que empieces 2026 con el pie derecho. No es que tenga nada en contra de la suerte, pero seamos sinceros: la suerte no depende de ti. Depende del azar. Lo que deseo es que empieces el año nuevo con los dos pies. Los dos pies en la puerta, los dos pies en la carretera. Los dos pies donde quieras: ve a por todas. En cuerpo y alma, de la cabeza a los pies. Havaianas, todo el mundo las usa", expresa la interprete.

La respuesta de los seguidores de Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, publicó un video desde Estados Unidos donde tira a la basura un par de Havaianas negras con la bandera de Brasil.

“Havaianas solía ser un símbolo nacional. He visto a muchos extranjeros llevando esta bandera brasileña en los pies (...), pero, lo siento, voy a tirar las sandalias a la basura”, declaró el exdiputado.

Por su parte, el congresista conservador Rodrigo Valadares, publicó en su cuenta de X: “Havaianas ha elegido su bando. La DERECHA ha optado por el boicot”.

