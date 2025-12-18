El Senado de Brasil aprobó una ley que reduciría la condena de Jair Bolsonaro

La iniciativa fue aprobada por el Senado y ahora deberá ser definida por el presidente Lula da Silva, quien anticipó que podría vetarla.

El Senado de Brasil aprobó este miércoles el denominado Proyecto de Ley de Sentencias, una iniciativa que habilita la reducción de penas para los condenados por el intento de golpe de Estado ocurrido a comienzos de 2023, entre ellos el ex presidente Jair Bolsonaro, quien había sido sentenciado a 27 años de prisión.

La propuesta fue sancionada con 48 votos a favor y 25 en contra, y ahora deberá ser evaluada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien cuenta con el respaldo del Supremo Tribunal Federal para vetarla. De aplicarse, Bolsonaro podría permanecer solo dos años más en prisión, en lugar de cumplir la condena completa.

El actual mandatario brasileño fue la principal víctima del intento golpista del 8 de enero de 2023, cuando grupos afines al ex presidente atacaron y ocuparon edificios públicos en Brasilia, pocos días después de la asunción de Lula, quien había derrotado a Bolsonaro en las elecciones de 2022.

Jair Bolsonaro EFE En reiteradas oportunidades, Lula sostuvo que su antecesor debe asumir las consecuencias de sus actos. “Tiene que pagar por el intento de destruir la democracia que llevó a cabo en este país”, expresó el jefe de Estado, al recordar que la condena fue de 27 años y tres meses de prisión por delitos graves contra el orden constitucional.

Además de Bolsonaro, otros siete ex funcionarios de su gobierno (2019–2022) también fueron condenados por el Supremo Tribunal Federal por su participación en la trama golpista. A ellos se suman cientos de militantes bolsonaristas que intervinieron en la toma de organismos públicos en la capital brasileña.