Rodeada de morros verdes , lagunas y un mar de aguas limpias, Praia do Rosa es uno de los destinos más encantadores y naturales del sur de Brasil en verano . A unas tres horas de vuelo desde Argentina (vía Florianópolis), este pequeño balneario combina playas abiertas, naturaleza y un ambiente relajado que la convirtió en un secreto bien guardado entre viajeros.

Praia do Rosa se caracteriza por su forma de media luna, rodeada de cerros cubiertos de Mata Atlántica . Este entorno natural la protege del viento fuerte y crea un paisaje único, donde el verde intenso se mezcla con el azul del océano.

El destino forma parte del Área de Protección Ambiental de la Ballena Franca , lo que garantiza un desarrollo urbano controlado y un fuerte compromiso con el cuidado del entorno.

La playa principal es amplia y de arena clara, ideal para caminar o descansar. En los extremos, senderos naturales conducen a playas más tranquilas como Praia Vermelha , Ouvidor y Luz , todas rodeadas de vegetación y con un ambiente más íntimo.

El paraíso escondido entre morros a 3 horas de Argentina, ideal para este verano (1)

El mar es elegido tanto por familias como por surfistas, ya que ofrece sectores de aguas calmas y otros con olas constantes , dependiendo de la marea.

Un destino con identidad propia

A diferencia de balnearios más masivos, Praia do Rosa mantiene un perfil bohemio y relajado. No hay grandes edificios ni cadenas hoteleras invasivas. Predominan las posadas rústicas, casas entre morros y restaurantes pequeños que priorizan productos locales.

La gastronomía se destaca por pescados frescos, mariscos y platos sencillos con impronta brasileña. Al atardecer, los miradores naturales ofrecen algunas de las puestas de sol más lindas de Santa Catarina.

El paraíso escondido entre morros a 3 horas de Argentina, ideal para este verano (3)

Cómo llegar desde Argentina

Desde Buenos Aires, los vuelos a Florianópolis duran aproximadamente 2 horas y 30 minutos. Desde allí, Praia do Rosa se encuentra a 90 km, un trayecto de 1 hora y media por ruta, pasando por Imbituba.

También es una opción frecuente viajar en auto desde Argentina, cruzando por Misiones o Corrientes, en un recorrido que ronda las 14 a 16 horas, según el punto de partida.

Avistaje de ballenas y mejor época para viajar

Entre julio y noviembre, Praia do Rosa se convierte en uno de los mejores puntos del sur de Brasil para el avistaje de ballenas francas australes, que se acercan a la costa para reproducirse. Este fenómeno natural es uno de los grandes diferenciales del destino.

En verano, el clima es cálido, con temperaturas entre 25°C y 30°C, ideal para disfrutar la playa y los senderos.