Mendocinos chocaron con un camión en Brasil y quedaron internados: piden ayuda para afrontar el traslado

La mujer de 33 años y el nene, ambos de Rivadavia, debieron ser hospitalizados tras sufrir graves fracturas. El incidente ocurrió en Rosario do Sul.

Choque en Brasil: una mamá y su hijo, ambos de Mendoza, sufrieron graves heridas

Un choque en Brasil cambió de manera abrupta las vacaciones de una familia mendocina de Rivadavia que se dirigía a Florianópolis. Una mamá y su hijo salieron gravemente heridos y quedaron internados.

El hecho ocurrió el martes pasado, en horas de la mañana, en la ciudad de Rosario do Sul, al sur del estado brasileño de Río Grande do Sul. Por causas que aún se intentan establecer, el Fiat Cronos gris en el que viajaba la familia colisionó en la BR 290 con un camión Mercedes Benz 1620, provocando un violento impacto, informó el medio local Gazeta de Rosário.

En el vehículo se trasladaban Abel Cáceres, su esposa Mariángeles Vallejo (33) y sus hijos, todos oriundos del departamento de Rivadavia.

Como consecuencia del siniestro, Mariángeles Vallejo y su hijo resultaron gravemente heridos con fracturas, por lo que debieron ser hospitalizados de urgencia en un centro de salud de la zona.

Según indicaron fuentes cercanas a la familia a FM Radio Regional, el estado de salud de la mujer y del menor requiere atención médica compleja, lo que generó una fuerte preocupación no solo por la evolución clínica sino también por los altos costos de internación en el exterior. Ante este panorama, familiares y amigos iniciaron una colecta solidaria para poder afrontar los gastos médicos.

A esta situación se suma otra dificultad: no logran conseguir una ambulancia para el traslado sanitario hacia Argentina, por lo que no descartan la posibilidad de solicitar un avión sanitario, lo que implicaría un costo aún mayor. Alias para ayudar a la familia mendocina accidentada en Brasil Rufino, abuelo de los menores, habilitó un alias de Mercado Pago para colaborar con los gastos: julinani.mp a nombre de Marcos Nicolás Vallejo. La intención es juntar dinero para afrontar los costos hospitalarios en Brasil y un eventual traslado a Mendoza.