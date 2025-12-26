Piden ayuda para repatriar a una mendocina y a su hijo heridos en un grave accidente en Brasil

La familia de Mariángeles “Nani” Vallejo, de 33 años, inició una colecta solidaria para afrontar los elevados costos médicos y un eventual traslado sanitario aéreo desde Brasil hacia Mendoza.

uscan ayuda para repatriar a una mendocina y su hijo heridos en un grave accidente en Brasil.

“Lo costoso es el traslado en un avión sanitario de Nani y su hijo, pero no hay otra forma de traerlos de regreso al país. Por eso la colecta”, explicó Antonio, tío de Mariángeles “Nani” Vallejo, la mujer mendocina de 33 años que permanece internada en grave estado en Brasil, tras sufrir un accidente de tránsito junto a uno de sus hijos.

El siniestro vial ocurrió cuando la familia viajaba de vacaciones rumbo a Florianópolis. El automóvil en el que se desplazaban fue impactado por un camión, provocando heridas de gravedad en la mujer y en uno de los menores.

Antonio, hermano de la madre de Mariángeles, confirmó que la familia decidió apelar a la solidaridad a través de las redes sociales para reunir los fondos necesarios. “El traslado vía aérea tiene un monto muy alto y hoy es la única alternativa posible”, señaló.

El accidente se produjo el martes pasado por la mañana, en la ciudad de Rosário do Sul, al sur del estado brasileño de Río Grande do Sul. Por causas que aún se investigan, el Fiat Cronos gris en el que viajaba la familia mendocina colisionó en la ruta BR 290 con un camión Mercedes Benz 1620, generando un violento impacto, según informó el medio local Gazeta de Rosário.

En el vehículo se trasladaban Abel Cáceres, su esposa Mariángeles Vallejo y sus hijos, todos oriundos del departamento de Rivadavia. Como consecuencia del choque, Mariángeles y uno de los niños sufrieron fracturas y lesiones de consideración, por lo que fueron hospitalizados de urgencia en un centro de salud de la zona.

El estado de salud de ambos requiere atención médica compleja, lo que generó una fuerte preocupación no solo por su evolución clínica, sino también por los elevados costos de internación en el exterior. A esta situación se suma otra dificultad: hasta el momento no han logrado conseguir una ambulancia para el traslado sanitario hacia Argentina, por lo que no se descarta la contratación de un avión sanitario, con un costo aún mayor. Para quienes deseen colaborar, Rufino, abuelo de los menores, habilitó un alias de Mercado Pago: julinani.mp, a nombre de Marcos Nicolás Vallejo. El dinero recaudado será destinado a afrontar los gastos médicos en Brasil y un eventual traslado de regreso a Mendoza.