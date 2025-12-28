Choque fatal y fuego en Brasil: once personas muertas, entre ellas niños y una mujer embarazada

Una escena de extrema violencia sacudió este sábado al noreste de Brasil , donde un choque frontal seguido de un incendio terminó en una tragedia que dejó al menos once personas muertas, entre ellas dos niños pequeños y una mujer embarazada.

El siniestro ocurrió sobre la ruta federal BR-101, a la altura del km 953, en cercanías de la ciudad de Mucurí, ubicada en el extremo sur del estado de Bahía . Allí colisionaron de frente una camioneta Chevrolet S10 y un utilitario Fiat Dobló, por causas que aún son materia de investigación.

Según confirmaron las autoridades locales y la empresa concesionaria Ecovias Capixaba, diez personas murieron en el lugar a raíz del violento impacto, mientras que una undécima víctima falleció horas después en un centro de salud, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Según informó la Policía Federal de Caminos (PRF), chocaron de frente y se incendiaron por completo de manera inmediata. El fuego, al envolver a ambas unidades, se dificultaron las tareas de rescate y demandó un intenso despliegue de los bomberos y fuerzas de seguridad.

11 pessoas morrem hoje na BR-101. A carnificina continua, enquanto bilhões de recursos públicos seguem para a Rouanet, emendas irrelevantes, as estradas ficam sem duplicação matando crianças e grávidas como o acidente de hoje. No Brasil será apenas mais uma estatistica. pic.twitter.com/YG5gVgt5zn

La ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas mientras se realizaban los trabajos de remoción de los vehículos y los peritajes correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

Cuál es la principal hipótesis: ADN para reconocer a las víctimas

De acuerdo con los primeros informes policiales y versiones de medios locales, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que uno de los conductores realizó un “intento de sobrepaso de manera indebida”, lo que habría derivado en el choque frontal.

La violencia del impacto y el posterior incendio dejaron los cuerpos en un estado tal que, según trascendió, algunos deberán ser sometidos a exámenes de ADN para su identificación legal.

Fuentes regionales informaron además que varias de las víctimas pertenecían a un mismo grupo familiar. En medio del desolador escenario, se reportó que una persona logró sobrevivir a la colisión, aunque permanece internada en grave estado y con pronóstico reservado.