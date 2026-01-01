Accidente en Ruta 7: murió el hombre que había sido rescatado en helicóptero

El hombre había resultado gravemente herido luego de que la camioneta en la que viajaba desbarrancara en alta montaña. Tras el accidente fue trasladado en helicóptero al Hospital Central.

Murió el hombre herido tras el vuelco de una camioneta en alta montaña.

Este jueves al mediodía murió el hombre que había resultado gravemente herido tras el vuelco de una camioneta en alta montaña. La víctima, Rolando Salvini, había sido trasladado de urgencia al Hospital Central en helicóptero.

El accidente ocurrió a la altura de Potrerillos, sobre la Ruta Nacional 7, y se produjo el miércoles cerca de las 10. En ese momento, una mujer de 40 años perdió el control de una camioneta Kia que circulaba en sentido Este. El vehículo desbarrancó y cayó al río que corre a la vera de la traza nacional.

Como consecuencia del impacto, Salvini sufrió politraumatismo severo, traumatismo encéfalo craneano severo a grave y múltiples fracturas, por lo que fue evacuado en el helicóptero Halcón 3 de la Policía de Mendoza hasta el Hospital Central. Pese a los esfuerzos del personal médico, desde la guardia del centro asistencial confirmaron su fallecimiento este jueves.