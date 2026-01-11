Luto en Nickelodeon: falleció el compositor de "Los Padrinos Mágicos" en un trágico accidente

El mundo de la animación y la música televisiva recibió un golpe devastador. Guy Moon , el prolífico compositor estadounidense responsable de las bandas sonoras más icónicas de Nickelodeon y Cartoon Network de los años 90 y 2000, falleció a los 63 años.

Manifestar por WhatsApp: el método paso a paso para atraer abundancia y cumplir tus sueños

El artista perdió la vida el pasado jueves 8 de enero en un trágico accidente automovilístico ocurrido en Los Ángeles, California. La noticia fue confirmada por su familia a través de un emotivo mensaje compartido en su página oficial de Facebook.

Si creciste viendo televisión a principios del nuevo milenio, es imposible que no hayas escuchado su trabajo. Moon fue el encargado de componer la música de cada uno de los episodios de " Los Padrinos Mágicos " durante sus diez temporadas.

Su creatividad no se detuvo allí. También fue el arquitecto sonoro y creador del tema principal de " Danny Phantom " y de éxitos como " T.U.F.F. Puppy ", colaborando estrechamente con el animador Butch Hartman . Su versatilidad le permitió saltar de Nickelodeon a Cartoon Network , donde dio identidad a clásicos como " Johnny Bravo" y " La Vaca y el Pollito ".

A lo largo de sus más de 30 años de carrera , Moon acumuló nominaciones al premio Emmy y ganó un premio Annie en 2010 por su labor en la serie de Timmy Turner.

Además de las caricaturas, dejó su sello en el cine con bandas sonoras para películas recordadas como "Mystic Pizza" y "The Brady Bunch Movie".

Un legado inconfundible y el dolor de su familia

"Nos embarga el dolor al anunciar el fallecimiento de nuestro amado patriarca", expresó la familia Moon en el comunicado oficial. El texto destaca que Guy dejó un legado inconfundible que impactó profundamente la vida de innumerables personas a través de su arte.

image

La partida de Moon ocurre apenas unas semanas después del fallecimiento de Jim Ward, la voz original de personajes como Doug Dimmadome, marcando un período sombrío para los seguidores de la animación de los 2000. Colegas y fans han inundado las redes sociales con tributos, recordando las melodías que definieron su infancia.

Su familia planea celebrar su vida en Los Ángeles el próximo 7 de febrero, coincidiendo con el que habría sido su cumpleaños número 64. Sin dudas, su música seguirá viva en cada repetición y en el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo.