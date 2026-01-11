Manifestar por WhatsApp: el método paso a paso para atraer abundancia y cumplir tus sueños

Transformá tu WhatsApp en un imán de deseos. Descubrí cómo crear un chat con el "Universo" y las técnicas para atraer mensajes, metas y bienestar.

Existe una aplicación que usás a diario para trabajar o hablar con amigos que puede ser la clave para cumplir tus sueños. El "Manifesting" en WhatsApp es la última tendencia viral en redes para atraer abundancia. No es magia, sino una forma de enfocar tu energía y reprogramar tu mente mediante la gratitud y la visualización.

Creá tu propio “chat” con el Universo El primer paso es simple: tenés que crear un grupo de WhatsApp donde el único integrante seas vos. Para que el método sea efectivo, los expertos sugieren ponerle un nombre con carga simbólica, como "Universo", y elegir una imagen de perfil que represente lo que deseás lograr. Este espacio exclusivo sirve para aplicar la técnica del scripting, que consiste en escribir guiones de tu vida deseada como si ya fueran una realidad.

image En lugar de pedir "quiero un viaje", debés escribir mensajes de agradecimiento: "Gracias Universo por el increíble viaje que tuve". Al agregar emoción y detalles profundos, lográs alinear tus pensamientos con tus metas. La clave es actuar como si el objetivo ya estuviera cumplido, enviando señales positivas que, según la ley de atracción, atraen vibraciones similares y situaciones favorables.

Técnicas para recibir ese mensaje esperado en WhatsApp Si lo que buscás es que alguien específico te escriba, existe una técnica puntual: guardá tu propio número con el nombre de esa persona y enviate el mensaje exacto que deseás recibir. Según la especialista Jennifer McVey, ver ese nombre en tu pantalla ayuda a tu cerebro a generar la alegría del resultado final, reforzando la visualización. También podés aplicar el famoso método 369: escribí tu intención 3 veces por la mañana, 6 por la tarde y 9 antes de dormir.

image Para que funcione, es fundamental eliminar las "creencias limitantes" y usar afirmaciones como "merezco ese puesto de trabajo", “merezco ser feliz”. Una vez enviado el mensaje al "Universo", lo ideal es poner el teléfono boca abajo, soltar el resultado y confiar en el proceso. Esta práctica diaria no solo busca atraer deseos, sino que funciona como una herramienta de salud mental para mantener una actitud positiva y esperanzadora.