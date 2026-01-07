7 de enero de 2026 - 16:32

No la tires: la cáscara de esta fruta de verano mejorará el suelo de tus rosales y arbustos ornamentales

Con esta práctica accesible y constante, es posible lograr rosales y arbustos más sanos, sin depender exclusivamente de productos comerciales.

Por Daniela Leiva

La cáscara de durazno, una vez seca y correctamente preparada, cumple una función clave en el suelo: mejora la aireación. En jardines urbanos y macetas grandes, el sustrato tiende a compactarse con el riego frecuente y el paso del tiempo.

Cuando esto ocurre, el agua se acumula, las raíces reciben menos oxígeno y la planta pierde vigor, aunque reciba fertilizantes.

Este residuo orgánico actúa como un mejorador físico del suelo. Al incorporarse en pequeñas cantidades, genera microespacios que facilitan la circulación del aire y el drenaje. Esto resulta especialmente beneficioso para rosales, que desarrollan raíces profundas y sensibles al exceso de humedad, y para arbustos ornamentales que permanecen años en el mismo lugar.

Además, al tratarse de materia vegetal, la cáscara de durazno se degrada de forma lenta. Durante ese proceso, aporta carbono y estimula la actividad de microorganismos beneficiosos, fundamentales para mantener un suelo equilibrado. No reemplaza al fertilizante tradicional, pero lo complementa y potencia sus efectos.

Para qué sirve la cáscara de durazno en el suelo

  • Mejora la aireación del sustrato
  • Reduce la compactación
  • Favorece el drenaje del agua
  • Estimula la vida microbiana
  • Ayuda a mantener la estructura del suelo

Ideal para:

  • Rosales
  • Arbustos ornamentales
  • Canteros con suelo pesado
  • Jardines con riego frecuente
  • Macetas grandes de exterior

Elementos necesarios para prepar el durazno

  • Cáscaras de durazno
  • Agua
  • Cuchillo
  • Bandeja o fuente amplia
  • Mortero, procesadora o licuadora
  • Recipiente seco para guardado
Cómo preparar la cáscara para tus plantas

  1. Retirar restos de pulpa adheridos.
  2. Lavar bien las cáscaras.
  3. Cortarlas en tiras o trozos pequeños.
  4. Colocarlas sobre una bandeja.
  5. Dejarlas secar al sol varios días o en un lugar ventilado.
  6. Verificar que estén completamente secas.
  7. Triturar hasta obtener fragmentos pequeños.

El secado total es fundamental para evitar fermentaciones. El resultado no debe ser un polvo fino, sino trozos pequeños que ayuden a “aflojar” la tierra.

Cómo usarla en rosales y arbustos

  • Mezclar una pequeña cantidad con la capa superficial del suelo
  • Aplicar alrededor de la planta, sin tocar el tallo
  • Regar de manera habitual
  • Repetir cada 30 a 45 días

En canteros, puede incorporarse durante una remoción liviana. En macetas, conviene hacerlo con cuidado para no dañar raíces ya formadas.

Otra opción es sumar la cáscara de durazno seca al compost. Allí cumple una función estructural similar a hojas secas o restos de poda, mejorando la calidad final del abono.

