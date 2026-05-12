Técnicos en seguridad explican por qué no se debe dejar la llave puesta en la cerradura por la noche

Dejar la llave colocada en la cerradura antes de dormir es una costumbre errónea al pensar que así aumentan la seguridad de la vivienda . El gesto se volvió una costumbre habitual en numerosos hogares, especialmente como una forma rápida de sentirse más protegidos durante la noche.

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Sin embargo, esta práctica no siempre resulta conveniente. Según explican técnicos del sector, mantener la llave insertada durante largas horas puede generar desgaste interno en la cerradura y, además, crear una idea equivocada sobre la verdadera protección frente a robos.

Es un hábito común que puede traer más problemas de los que parece.

consejos de dejar la llave puesta en la puerta

Los expertos de Abus señalan que el funcionamiento interno de una cerradura depende de pequeños componentes mecánicos que trabajan constantemente cada vez que se utiliza la llave. Dentro del cilindro existen resortes y pasadores diseñados para bloquear o liberar el mecanismo según la combinación correcta.

Aunque los materiales están diseñados para durar , los especialistas explican que el riesgo de fallas aumenta a medida que la cerradura envejece o acumula años de uso. En algunos casos, esto puede traducirse en trabas al girar la llave o dificultades para desbloquear la puerta correctamente.

Otro aspecto importante es que muchas personas creen que una llave colocada desde el interior impide completamente el acceso desde afuera. Sin embargo, esa idea no siempre se ajusta al funcionamiento de las cerraduras modernas.

de las cerraduras modernas. Los modelos más recientes suelen incorporar sistemas de emergencia o seguridad que permiten abrir la puerta desde el exterior incluso cuando hay una llave insertada del otro lado.

consejos de dejar la llave puesta en la puerta Este método genera una falsa sensación de protección. WEB

Por qué dejar la llave puesta no garantiza mayor seguridad

Una llave colocada en la cerradura puede dificultar algunos intentos de manipulación, pero eso depende del tipo de cilindro y de las protecciones específicas del sistema instalado en la puerta.

En ciertos modelos básicos , la presencia de una llave interna podría entorpecer parcialmente algunas herramientas utilizadas para abrir cerraduras. Sin embargo, en sistemas modernos con función de emergencia, ese efecto suele ser mucho menor de lo que muchas personas imaginan.

, la presencia de una llave interna podría algunas herramientas utilizadas para abrir cerraduras. Sin embargo, en con función de emergencia, ese efecto suele ser mucho menor de lo que muchas personas imaginan. Los técnicos remarcan que la verdadera resistencia frente a intentos de robo no depende únicamente de dejar o no una llave colocada, sino de la calidad general de la cerradura, el tipo de cilindro y los mecanismos de protección incorporados.

Además, en determinadas situaciones, dejar la llave insertada puede generar inconvenientes adicionales. Por ejemplo, si se necesita abrir rápidamente desde el exterior ante una emergencia y el sistema no cuenta con doble acceso, la puerta podría bloquearse involuntariamente.

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Aunque dejar la llave puesta en la cerradura durante la noche parece una medida de protección sencilla, especialistas advierten que no siempre mejora la seguridad y que incluso puede acelerar el desgaste del mecanismo interno.