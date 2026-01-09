Si tenés una cortina de baño vieja, posees un tesoro: cómo reciclarla para crear un maravilloso y útil objeto

Desde la nutrición, el pan no es un alimento negativo por sí mismo. El problema aparece cuando se eligen panes refinados , ultraprocesados y en cantidades excesivas.

El pan aporta hidratos de carbono , que son la principal fuente de energía del cuerpo. El cerebro y los músculos los necesitan para funcionar correctamente, especialmente en personas activas.

El pan blanco está hecho con harinas refinadas que pierden fibra, vitaminas y minerales. Esto provoca picos rápidos de glucosa y menor saciedad.

¿Es saludable comer pan a diario La respuesta es contundente (3)

En cambio, el pan integral conserva la fibra del grano entero. Esa fibra mejora la digestión , regula el tránsito intestinal y ayuda a controlar el apetito.

Desde el punto de vista nutricional, el pan integral es claramente la mejor opción para un consumo diario.

Cuánto pan es saludable comer por día

Para una persona adulta sana, una cantidad razonable es 1 a 2 porciones diarias, equivalentes a una o dos rodajas medianas. Esto depende del nivel de actividad física y del resto de la alimentación.

¿Es saludable comer pan a diario La respuesta es contundente (2)

En qué momentos del día conviene consumirlo

El pan se tolera mejor en el desayuno o el almuerzo, cuando el cuerpo necesita energía. Consumir grandes cantidades por la noche puede dificultar la digestión en personas sensibles.

Acompañarlo con proteínas (huevo, queso, yogur) y grasas saludables reduce el impacto en el azúcar en sangre y aumenta la saciedad.

Quiénes deben moderar o limitar el consumo

Personas con diabetes, resistencia a la insulina o enfermedad celíaca deben tener un manejo específico del pan. En estos casos, no se trata de eliminarlo sin criterio, sino de adaptar el tipo y la cantidad.

Eliminar el pan sin reemplazos adecuados puede generar déficits energéticos y aumentar la ansiedad alimentaria.