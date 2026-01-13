13 de enero de 2026 - 13:45

Se despide la olla tradicional: este nuevo electrodoméstico cocina a presión, vapor y lento en 9 modos

Electrodoméstico multifunción que combina presión, vapor y cocción lenta en un solo equipo. Gana terreno en la cocina argentina.

Se despide la olla tradicional este nuevo electrodoméstico cocina a presión, vapor y lento en 9 modos
Por Andrés Aguilera

La olla tradicional sigue siendo un clásico en la cocina, pero desde hace algunos años perdió protagonismo frente a un electrodoméstico que concentra varias formas de cocción en un solo equipo. Se trata de la olla eléctrica multifunción, cada vez más presente en hogares por su practicidad, control de temperatura y ahorro de tiempo.

Cuál es este nuevo electrodoméstico

La olla eléctrica multifunción es un equipo cerrado, con control digital, que permite cocinar distintos tipos de preparaciones sin supervisión constante.

En Argentina se comercializa desde hace años, pero su uso se expandió fuerte por tres razones claras: ahorro de tiempo, seguridad y versatilidad.

No reemplaza totalmente a la olla tradicional, pero sí reduce su uso diario.

image

Los 9 modos de cocción más habituales

Según los modelos disponibles en el mercado argentino, estas ollas suelen incluir nueve funciones reales:

  • Cocción a presión

  • Cocción lenta

  • Vapor

  • Salteado

  • Hervido

  • Guisos y estofados

  • Arroz

  • Sopas

  • Mantener caliente

Todo se programa desde un panel digital, sin necesidad de regular fuego ni controlar evaporación.

image

Por qué muchas personas dejan de usar la olla común

La olla tradicional exige:

  • controlar el fuego,

  • vigilar el hervor,

  • riesgo de desbordes,

  • mayor tiempo de cocción en carnes duras y legumbres.

En cambio, la olla eléctrica:

  1. cocina más rápido a presión,
  2. no pierde vapor ni líquidos,
  3. se apaga sola al terminar,
  4. mantiene la comida caliente sin recalentar.

Esto explica por qué se volvió popular en hogares con poco tiempo para cocinar.

Consumo eléctrico y eficiencia

Aunque funciona con electricidad, su consumo está controlado.

En promedio:

  • potencia: entre 700 y 1.200 watts,

  • tiempo de cocción menor al método tradicional,

  • mejor aprovechamiento del calor.

Para guisos, lentejas, carnes y sopas, suele resultar más eficiente que hornalla + tiempo prolongado.

