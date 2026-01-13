Se despide la olla tradicional: este nuevo electrodoméstico cocina a presión, vapor y lento en 9 modos

La
olla tradicional sigue siendo un clásico en la pero desde hace algunos años perdió protagonismo frente a un electrodoméstico que concentra cocina, varias formas de cocción en un solo equipo. Se trata de la olla eléctrica multifunción, cada vez más presente en hogares por su practicidad, control de temperatura y ahorro de tiempo.
Cuál es este nuevo electrodoméstico
La
olla eléctrica multifunción es un equipo cerrado, con control digital, que permite cocinar distintos tipos de preparaciones sin supervisión constante.
En Argentina se comercializa desde hace años, pero su uso se expandió fuerte por tres razones claras:
ahorro de tiempo, seguridad y versatilidad.
No reemplaza totalmente a la olla tradicional, pero sí
reduce su uso diario.
image
Los 9 modos de cocción más habituales
Según los modelos disponibles en el mercado argentino, estas ollas suelen incluir
nueve funciones reales:
Cocción a presión
Cocción lenta
Vapor
Salteado
Hervido
Guisos y estofados
Arroz
Sopas
Mantener caliente
Todo se programa desde un panel digital, sin necesidad de regular fuego ni controlar evaporación.
image
Por qué muchas personas dejan de usar la olla común
La olla tradicional exige:
En cambio, la olla eléctrica:
cocina más rápido a presión, no pierde vapor ni líquidos, se apaga sola al terminar, mantiene la comida caliente sin recalentar.
Esto explica por qué se volvió popular en hogares con
poco tiempo para cocinar. Consumo eléctrico y eficiencia
Aunque funciona con electricidad, su consumo está
controlado.
En promedio:
potencia: entre
700 y 1.200 watts,
tiempo de cocción menor al método tradicional,
mejor aprovechamiento del calor.
Para guisos, lentejas, carnes y sopas, suele resultar
más eficiente que hornalla + tiempo prolongado.