Por qué conviene dejar reposar el arroz 5 minutos después de cocinarlo

Un truco simple de cocina mejora la textura del arroz, favorece la alimentación y evita errores comunes en el hogar.

Un truco de cocina mejora la alimentación y eleva la calidad del arroz en el hogar.

Un truco de cocina mejora la alimentación y eleva la calidad del arroz en el hogar.

Este paso, recomendado por especialistas en cocina y alimentación, no es caprichoso. Tiene efectos directos sobre la textura, el sabor y la forma en que el arroz se integra en los platos.




Un truco de cocina mejora la alimentación y eleva la calidad del arroz en el hogar.

Aplicarlo correctamente mejora cualquier preparación y evita errores comunes que arruinan el resultado final.

Qué pasa cuando el arroz reposa

Durante la cocción, el arroz absorbe agua y libera almidón. Si se sirve de inmediato, ese proceso no termina de estabilizarse. Al dejarlo reposar cinco minutos, los granos se asientan y se distribuye mejor la humedad.

Este truco permite que el arroz quede más suelto, sin exceso de agua ni textura pastosa. En términos de cocina, es la diferencia entre un acompañamiento correcto y uno realmente bien hecho.

Además, el reposo evita que se rompan los granos al mezclarlo o servirlo.




Un truco de cocina mejora la alimentación y eleva la calidad del arroz en el hogar.

Beneficios para la alimentación

Desde el punto de vista de la alimentación, el reposo también es importante. Permite que el vapor interno termine de salir de forma gradual, evitando una cocción desigual.

Algunos estudios señalan que el enfriamiento leve posterior puede modificar la estructura del almidón, volviendo al arroz un poco más fácil de digerir y con menor impacto glucémico.

Este pequeño truco suma calidad sin cambiar ingredientes ni recetas.

Cómo hacerlo correctamente en casa

Una vez apagado el fuego, dejá la olla tapada entre 5 y 7 minutos. No lo destapes ni lo revuelvas. Luego, soltá suavemente los granos con un tenedor.

Este gesto simple mejora cualquier plato del hogar, desde un arroz blanco hasta preparaciones más elaboradas.

