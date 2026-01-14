14 de enero de 2026 - 11:57

Torta individual de chocolate: sin horno ni harina y en solo 3 minutos

Si estás pensando en comer algo dulce y sano y no tenés mucho tiempo, esta preparación te va a sacar de apuros.

Esta receta rápida de hacer te soluciona el momento de querer comer algo rico y saludable.

Por Alejo Zanabria

Esta receta súper liviana y libre de gluten es ideal para degustar con un mate o café en la mediatarde y es una muy buena opción para comer algo rico con pocos ingredientes y en poco tiempo.

Ingredientes

  • 1 huevo.
  • 1 cda sopera coco rallado o harina de almendras.
  • 1 cda sopera de cacao (con o sin azúcar).
  • 1 cdita de pasta de maní natural.
  • 1 cda sopera de edulcorante o cualquier endulzante a gusto.
  • 1 cdita de polvo para hornear.
  • 1 chorrito de leche.
  • 100gr de chocolate negro sin TACC.
Paso a paso para la mejor torta de chocolate

  1. En una taza apta para meter al microondas hay que agregar 1 huevo y la cucharada sopera de coco rallado o harina de almendras.
  2. A eso, sumarle una cucharada de pasta de maní y 1 cucharada sopera de cacao.
  3. Luego, se debe agregar la cucharada de polvo para hornear y el edulcorante que hayas elegido.
  4. Mezclar bien con una cuchara hasta integrar todos los ingredientes.
  5. Una vez que se forme una pasta homogénea, sumale la cucharada sopera de leche y revolver bien hasta integrar todo
  6. Llevar al microondas durante aproximadamente 2 minutos
  7. Mientras esperas - o durante la preparación-, podes derretir 100gr de chocolate negro sin TACC a baño maría o en microondas y decorar la torta. También se le puede agregar algún fruto seco o fruta.

Para verificar que la torta está lista, se puede pinchar con un cuchillo y, si este sale seco, es porque ya está listo. Si es necesario, se puede colocar en el microondas durante 20 segundos más.

