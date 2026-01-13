Leche frita, el postre sin gluten de las abuelas que se puso de moda:

Es uno de los postres más elegidos y su opción sin gluten se hace de forma muy similar casi sin modificar el sabor original

No hay duda de que el postre por excelencia de raíces españolas es la leche frita. Esa fruta de sartén dulce propia de la repostería española, qu suele llevar harina de trigo y otros ingredientes que hacen que su sabor sea imposible de olvidar

No obstante, la receta tradicional no es apta para celiacos, por eso Lucía Martínez, conocida en redes sociales como Lu sin gluten, presentó la receta de leche frita perfecta para personas con sensibilidad al gluten o que buscan evitarlo y que le va a encantar a todo el mundo.

Ingredientes Para la leche frita

50 gramos de azúcar .

. 2 yemas de huevo .

. La piel de 1 limón .

. La piel de una naranja .

. 50 gramos de almidón de maíz.

2 palitos de canela .

. 500 mililitros de leche. Para el rebozado