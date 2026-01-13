Leche frita, el postre sin gluten de las abuelas que se puso de moda:

No hay duda de que el postre por excelencia de raíces españolas es la leche frita. Esa fruta de sartén dulce propia de la repostería española, qu suele llevar harina de trigo y otros ingredientes que hacen que su sabor sea imposible de olvidar
Es uno de los postres más elegidos y su opción sin gluten se hace de forma muy similar casi sin modificar el sabor original
No hay duda de que el postre por excelencia de raíces españolas es la leche frita. Esa fruta de sartén dulce propia de la repostería española, qu suele llevar harina de trigo y otros ingredientes que hacen que su sabor sea imposible de olvidar
No obstante, la receta tradicional no es apta para celiacos, por eso Lucía Martínez, conocida en redes sociales como Lu sin gluten, presentó la receta de leche frita perfecta para personas con sensibilidad al gluten o que buscan evitarlo y que le va a encantar a todo el mundo.
Para hacer un postre sin rastro de gluten te traemos una receta sencilla, como la de siempre, que va a ser apta para toda la familia sustituyendo solo algunos de los ingredientes, pero conservando todo el sabor.
Para la leche frita
Para el rebozado