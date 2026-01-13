13 de enero de 2026 - 10:41

Leche frita, el postre sin gluten de las abuelas que se puso de moda:

Es uno de los postres más elegidos y su opción sin gluten se hace de forma muy similar casi sin modificar el sabor original

Este postre español reversionado es apto para todos.&nbsp;

Este postre español reversionado es apto para todos. 

Por Alejo Zanabria

No hay duda de que el postre por excelencia de raíces españolas es la leche frita. Esa fruta de sartén dulce propia de la repostería española, qu suele llevar harina de trigo y otros ingredientes que hacen que su sabor sea imposible de olvidar

No obstante, la receta tradicional no es apta para celiacos, por eso Lucía Martínez, conocida en redes sociales como Lu sin gluten, presentó la receta de leche frita perfecta para personas con sensibilidad al gluten o que buscan evitarlo y que le va a encantar a todo el mundo.

Ingredientes

Para la leche frita

  • 50 gramos de azúcar.
  • 2 yemas de huevo.
  • La piel de 1 limón.
  • La piel de una naranja.
  • 50 gramos de almidón de maíz.
  • 2 palitos de canela.
  • 500 mililitros de leche.

Para el rebozado

  • 50 gramos de harina de arroz.
  • 2 huevos.
  • Canela y azúcar para decorar.
Paso a paso para hacer este postre

  1. Calentar la leche en una olla junto con las cáscaras frutales y las ramas de canela y dejar que infusione a fuego bajo para que tome todos los aromas.
  2. En un bol aparte, hay que mezclar la maicena con un poco de azúcar y un chorrito de leche fría hasta que no queden grumos. Luego, incorporá esta mezcla a la leche caliente (previamente colada para retirar las cáscaras y canela) y cociná a fuego medio-bajo.
  3. Poner la crema en una fuente o moldes individuales, cúbrela con film transparente y déjala enfriar completamente en la heladera varias horas.
  4. Una vez firme, cortá la crema fría en porciones y pasa cada porción primero por huevo batido y luego por la mezcla de harina sin gluten.
  5. Calentá abundante aceite en una sartén y freí las porciones de leche frita hasta que estén doradas por todos lados.
  6. Retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
  7. Espolvoreá con azúcar glas o azúcar con canela al gusto y sirve caliente.
