Papas rösti en sartén: el truco simple para que queden doradas y no se desarmen

Entre las recetas más rendidoras de comida casera, estas papas rösti llevan pocos ingredientes y salen perfectas en sartén.

Las papas rösti en sartén se convirtieron en una de esas recetas que ganan lugar en la cocina diaria por su simpleza y sabor. Con pocos ingredientes y sin horno, esta comida logra una textura dorada irresistible, siempre que se aplique un truco clave para que no se desarme.

Originarias de la cocina europea, las rösti se adaptaron rápido a las recetas caseras argentinas. La versión en sartén permite controlar mejor la cocción y aprovechar ingredientes económicos, algo fundamental cuando buscás una comida fácil, rápida y efectiva para cualquier momento del día.

image Clásico de recetas simples, comida rendidora con ingredientes básicos y resultado crocante. El secreto está en tratar bien la papa rallada. Escurrirla correctamente y no sobrecargar la sartén marca la diferencia entre una comida prolija y una que se rompe. Por eso, estas recetas simples requieren atención en los detalles más que en la cantidad de ingredientes.

Además, las papas rösti funcionan como base para múltiples variantes. Se pueden servir solas, con huevo, queso o acompañando carnes. Esa versatilidad explica por qué estas recetas siguen vigentes y se reinventan con los ingredientes que hay en casa, sin complicar la comida.

Ingredientes 3 papas grandes

Sal y pimienta

Aceite para la sartén image Clásico de recetas simples, comida rendidora con ingredientes básicos y resultado crocante. Con estos pocos ingredientes, se logra una de las recetas más rendidoras de comida crocante y casera.

Paso a paso Pelá y rallá las papas con rallador grueso. Este punto es clave en las recetas para lograr buena textura en la comida .

Colocá la papa rallada en un repasador limpio y escurrí muy bien el líquido. Este es el truco principal para que no se desarmen.

Condimentá con sal y pimienta, mezclando los ingredientes de forma pareja.

Calentá una sartén amplia con un poco de aceite y distribuí la papa formando una capa pareja, sin presionar demasiado.

Cociná a fuego medio hasta que esté bien dorada la base. Dala vuelta con ayuda de un plato y dorá del otro lado. Estas papas rösti en sartén demuestran que las mejores recetas no necesitan muchos ingredientes ni técnicas complejas. Con un solo truco, obtenés una comida crocante, sabrosa y lista para repetir todas las semanas. Ideal para sumar al recetario cotidiano y lucirte sin esfuerzo.