Tortilla de papa sin horno: crocante por fuera y lista en 15 minutos

Un clásico reinventado entre las recetas rápidas: esta comida se hace sin horno, con pocos ingredientes y queda bien dorada.

La tortilla de papa sin horno se posiciona como una de las recetas más prácticas para resolver una comida completa en poco tiempo. En solo 15 minutos y con ingredientes básicos, logra una textura crocante por fuera y tierna por dentro, ideal para el almuerzo o la cena.

Esta versión en sartén conserva todo el espíritu del plato clásico, pero simplifica el proceso. Al evitar el horno, se reducen los tiempos y se gana practicidad, algo muy valorado en las recetas cotidianas. Así, esta comida se adapta a rutinas aceleradas sin resignar sabor ni usar demasiados ingredientes.

Uno de los secretos está en el corte de la papa y en la temperatura de cocción. Dorarlas bien al inicio permite lograr esa capa externa crocante que distingue a estas recetas. Con una sartén amplia y pocos ingredientes, la comida queda pareja y lista para servir sin pasos extra.

Además, esta tortilla admite variantes: podés sumarle cebolla, queso o hierbas según lo que tengas en casa. Esa flexibilidad explica por qué estas recetas siguen vigentes, ya que transforman ingredientes simples en una comida rendidora, económica y fácil de repetir.

Ingredientes 3 papas medianas

2 huevos

1 cebolla chica (opcional)

Sal y pimienta

Aceite para la sartén

Paso a paso Pelá y cortá las papas en rodajas finas. Este paso es clave para que la comida se cocine rápido y parejo, como en las mejores recetas .

Calentá una sartén con un poco de aceite y dorá las papas a fuego medio hasta que estén tiernas y levemente crocantes. Sumá la cebolla si la usás.

En un bowl, batí los huevos con sal y pimienta, integrando bien los ingredientes .

Incorporá las papas al huevo, mezclá suavemente y volcá todo nuevamente en la sartén.

Cociná a fuego bajo, tapado, hasta que la base esté firme. Dala vuelta con cuidado y dorá del otro lado unos minutos más. Esta tortilla de papa sin horno demuestra que las recetas simples siguen siendo las más elegidas. Con pocos ingredientes, resolvés una comida completa, rápida y siempre efectiva. Ideal para sumar al menú semanal.