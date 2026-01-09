Sin gluten: cómo hacer una torta nube de naranja fácil y en pocos pasos

Una torta simple, sin gluten y perfecta para acompañar una ronda de mates, que demuestra que con pocos ingredientes se pueden lograr grandes sabores.

Hay tortas que no necesitan demasiada presentación porque entran directo por los sentidos. Esta torta nube de naranja es una de ellas: liviana, húmeda, perfumada y con una textura tan aireada, de esas recetas ideales para una tarde tranquila de mates.

No lleva gluten, no es pesada y aprovecha el sabor natural de la naranja, que en la cocina argentina siempre juega de local. La clave de esta torta está en el batido de las claras a nieve, que le da esa miga suave y esponjosa, casi etérea.

beneficios de comer naranjas diariamente WEB A eso se suma el jugo y la ralladura de naranja, que aportan frescura y un aroma irresistible apenas sale del horno. No hace falta ser un experto en pastelería para lograrla: con ingredientes simples, de los que se consiguen en cualquier almacén o supermercado, se obtiene una torta casera que parece mucho más elaborada de lo que realmente es.

Además, es una gran opción para quienes buscan recetas sin gluten, ya que se prepara con maicena y harina de arroz. Esto no solo la hace apta para celíacos, sino que también le da una textura particular, más liviana que la de una torta tradicional.

Ingredientes para la torta 2 huevos

1/3 taza de azúcar común

Jugo y ralladura de 2 naranjas

1/3 taza de leche

1/3 taza de aceite neutro (girasol o maíz)

1 taza de maicena

1 taza de harina de arroz

1 cucharadita de polvo para hornear Opcional para el topping: