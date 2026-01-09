Sin gluten: cómo hacer una torta nube de naranja fácil y en pocos pasos

Hay tortas que no necesitan demasiada presentación porque entran directo por los sentidos. Esta torta nube de naranja es una de ellas: liviana, húmeda, perfumada y con una textura tan aireada, de esas recetas ideales para una tarde tranquila de mates.
No lleva gluten, no es pesada y aprovecha el sabor natural de la naranja, que en la cocina argentina siempre juega de local. La clave de esta torta está en el batido de las claras a nieve, que le da esa miga suave y esponjosa, casi etérea.
A eso se suma el jugo y la ralladura de naranja, que aportan frescura y un aroma irresistible apenas sale del horno. No hace falta ser un experto en pastelería para lograrla: con ingredientes simples, de los que se consiguen en cualquier almacén o supermercado, se obtiene una torta casera que parece mucho más elaborada de lo que realmente es.
Además, es una gran opción para quienes buscan recetas sin gluten, ya que se prepara con maicena y harina de arroz. Esto no solo la hace apta para celíacos, sino que también le da una textura particular, más liviana que la de una torta tradicional.
Ingredientes para la torta
2 huevos
1/3 taza de azúcar común
Jugo y ralladura de 2 naranjas
1/3 taza de leche
1/3 taza de aceite neutro (girasol o maíz)
1 taza de maicena
1 taza de harina de arroz
1 cucharadita de polvo para hornear
Opcional para el topping:
2 cucharadas soperas de queso crema
Edulcorante a gusto
Un chorrito de esencia de vainilla
El paso a paso para preparar la torta nube
Separá las claras de las yemas. Colocá las claras en un bowl limpio y seco y batilas a punto nieve, hasta que queden bien firmes. Reservá.
En otro recipiente colocá las yemas, el azúcar, el jugo y la ralladura de naranja, la leche y el aceite. Mezclá bien hasta integrar todo.
Sumá la maicena, la harina de arroz y el polvo para hornear previamente tamizados. Mezclá hasta obtener una preparación lisa y sin grumos.
Agregá las claras batidas a nieve en dos o tres veces, con movimientos suaves y envolventes, usando una espátula. Este paso es clave para no perder el aire de la preparación y lograr la textura tipo nube.
Volcá la mezcla en un molde de unos 22 cm de diámetro, previamente aceitado. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
Mezclá el queso crema con unas gotitas de edulcorante y un chorrito de esencia de vainilla. Servilo por encima de la torta ya fría o acompañando cada porción.