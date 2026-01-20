20 de enero de 2026 - 09:32

Tortilla de papa sin fritura: el truco para que quede dorada y firme

Entre las recetas de comida casera más buscadas, esta tortilla usa pocos ingredientes y evita la fritura sin perder sabor.

Las recetas de comida clásica con ingredientes simples que siempre funcionan.

Las recetas de comida clásica con ingredientes simples que siempre funcionan.

Por Ignacio Alvarado

En la cocina argentina, la tortilla es un clásico infaltable y estas recetas modernas proponen una vuelta de tuerca. El secreto no está en sumar productos raros, sino en entender cómo tratar los ingredientes para lograr una comida sabrosa, pareja y bien cocida, sin pasar por el aceite caliente.

Las recetas de comida clásica con ingredientes simples que siempre funcionan.

Las recetas de comida clásica con ingredientes simples que siempre funcionan.

El principal problema al evitar la fritura es que la tortilla se desarme o quede pálida. Sin embargo, estas recetas incorporan un truco simple que reemplaza ese paso y garantiza firmeza. Así, con los mismos ingredientes de siempre, se obtiene una comida más liviana y práctica.

Además, esta tortilla funciona tanto para un almuerzo rápido como para una vianda. Dentro del universo de recetas rendidoras, es una opción económica, adaptable y fácil de preparar con pocos ingredientes.

Ingredientes

  • 4 papas medianas

  • 3 huevos

  • Sal y pimienta

  • Condimentos a gusto

    Las recetas de comida cl&aacute;sica con ingredientes simples que siempre funcionan.

    Las recetas de comida clásica con ingredientes simples que siempre funcionan.

Estos ingredientes básicos están presentes en muchas recetas clásicas de comida cotidiana.

Paso a paso

  • Pelá las papas y cortalas en rodajas finas o cubos chicos, parejos.

  • Cocinalas al vapor o en microondas hasta que estén tiernas, pero no desarmadas.

  • Truco clave: aplastá apenas las papas calientes con un tenedor para liberar almidón y lograr una tortilla más firme.

  • Batí los huevos con sal y pimienta, incorporá las papas y mezclá bien.

  • Calentá una sartén antiadherente apenas pincelada y volcá la preparación.

  • Cociná a fuego medio-bajo, tapada, hasta que esté dorada abajo.

  • Dala vuelta con ayuda de un plato y cociná unos minutos más hasta que quede firme.

Esta tortilla de papa sin fritura confirma que muchas recetas pueden mejorarse con técnica y sentido común. Con pocos ingredientes, lográs una comida dorada, firme y mucho más liviana, ideal para sumar a tu menú semanal sin complicarte.

