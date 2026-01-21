Tabulé: la ensalada fresca del verano que se prepara en minutos y no falla

Entre las recetas de comida fresca del verano, el tabulé se destaca por sus ingredientes simples, livianos y llenos de sabor.

Las recetas de comida fresca con ingredientes simples, ideales para el verano.

El tabulé es una de esas recetas que se vuelven protagonistas cuando sube la temperatura. Refrescante, liviana y muy aromática, esta comida de origen árabe se ganó un lugar fijo en las mesas de verano por su combinación equilibrada de ingredientes frescos y fáciles de conseguir.

En días de calor intenso, el tabulé aparece como una alternativa ideal a las ensaladas tradicionales. Dentro del mundo de las recetas veraniegas, se destaca por su textura liviana, su sabor cítrico y su versatilidad: funciona como plato principal, acompañamiento o entrada de una comida al aire libre.

Lo que hace especial a esta ensalada es el protagonismo de las hierbas frescas. A diferencia de otras recetas, el tabulé no depende de salsas pesadas ni cocciones largas. Todo gira en torno a la calidad de los ingredientes, el corte fino y el equilibrio justo entre limón, aceite y vegetales.

Además, es una comida que se puede preparar con anticipación, algo clave en verano. Dentro del recetario de recetas prácticas, el tabulé suma puntos por rendidor, económico y adaptable a lo que tengas en la heladera.

Ingredientes 1 taza de trigo burgol fino

2 tomates medianos

1 atado grande de perejil fresco

1 puñado de menta fresca

Jugo de 2 limones

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Paso a paso Colocá el trigo burgol en un bowl y cubrilo con agua fría. Dejá hidratar 20 minutos.

Escurrí bien el trigo presionando para quitar el exceso de líquido.

Lavá y picá muy fino el perejil y la menta.

Cortá los tomates en cubos chicos, sin semillas.

Mezclá el trigo con las hierbas y los tomates.

Agregá el jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.

Integrá todo y llevá a la heladera al menos 15 minutos antes de servir. El tabulé confirma que las mejores recetas de verano no necesitan complicaciones. Con pocos ingredientes, se logra una comida fresca, aromática y llena de sabor, perfecta para combatir el calor y sumar color a cualquier mesa. Ideal para quienes buscan opciones livianas sin resignar disfrute.