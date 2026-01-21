Tabulé: la ensalada fresca del verano que se prepara en minutos y no falla

En días de calor intenso, el tabulé aparece como una alternativa ideal a las ensaladas tradicionales. Dentro del mundo de las recetas veraniegas, se destaca por su textura liviana, su sabor cítrico y su versatilidad: funciona como plato principal, acompañamiento o entrada de una comida al aire libre.
Lo que hace especial a esta ensalada es el protagonismo de las hierbas frescas. A diferencia de otras recetas, el tabulé no depende de salsas pesadas ni cocciones largas. Todo gira en torno a la calidad de los ingredientes, el corte fino y el equilibrio justo entre limón, aceite y vegetales.
Además, es una comida que se puede preparar con anticipación, algo clave en verano. Dentro del recetario de recetas prácticas, el tabulé suma puntos por rendidor, económico y adaptable a lo que tengas en la heladera.
Ingredientes
1 taza de trigo burgol fino
2 tomates medianos
1 atado grande de perejil fresco
1 puñado de menta fresca
Jugo de 2 limones
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Estos ingredientes simples son la base de muchas recetas frescas de comida estival.
Paso a paso
Colocá el trigo burgol en un bowl y cubrilo con agua fría. Dejá hidratar 20 minutos.
Escurrí bien el trigo presionando para quitar el exceso de líquido.
Lavá y picá muy fino el perejil y la menta.
Cortá los tomates en cubos chicos, sin semillas.
Mezclá el trigo con las hierbas y los tomates.
Agregá el jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.
Integrá todo y llevá a la heladera al menos 15 minutos antes de servir.
El tabulé confirma que las mejores recetas de verano no necesitan complicaciones. Con pocos ingredientes, se logra una comida fresca, aromática y llena de sabor, perfecta para combatir el calor y sumar color a cualquier mesa. Ideal para quienes buscan opciones livianas sin resignar disfrute.