21 de enero de 2026 - 13:45

Tabulé: la ensalada fresca del verano que se prepara en minutos y no falla

Entre las recetas de comida fresca del verano, el tabulé se destaca por sus ingredientes simples, livianos y llenos de sabor.

Las recetas de comida fresca con ingredientes simples, ideales para el verano.

Las recetas de comida fresca con ingredientes simples, ideales para el verano.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

torta facil de durazno, riquisima y sin amasar

Torta fácil de durazno, riquísima y sin amasar

Por Andrés Aguilera
Esta receta es una de esas que se hacen en un abrir y cerrar de ojos.

El más rico budín de pan exprés, hecho en el microondas y con pocos ingredientes

Por Alejo Zanabria

En días de calor intenso, el tabulé aparece como una alternativa ideal a las ensaladas tradicionales. Dentro del mundo de las recetas veraniegas, se destaca por su textura liviana, su sabor cítrico y su versatilidad: funciona como plato principal, acompañamiento o entrada de una comida al aire libre.

image
Las recetas de comida fresca con ingredientes simples ideales para el verano.

Las recetas de comida fresca con ingredientes simples ideales para el verano.

Lo que hace especial a esta ensalada es el protagonismo de las hierbas frescas. A diferencia de otras recetas, el tabulé no depende de salsas pesadas ni cocciones largas. Todo gira en torno a la calidad de los ingredientes, el corte fino y el equilibrio justo entre limón, aceite y vegetales.

Además, es una comida que se puede preparar con anticipación, algo clave en verano. Dentro del recetario de recetas prácticas, el tabulé suma puntos por rendidor, económico y adaptable a lo que tengas en la heladera.

Ingredientes

  • 1 taza de trigo burgol fino

  • 2 tomates medianos

  • 1 atado grande de perejil fresco

  • 1 puñado de menta fresca

  • Jugo de 2 limones

  • Aceite de oliva

  • Sal y pimienta

    image
    Las recetas de comida fresca con ingredientes simples, ideales para el verano.

    Las recetas de comida fresca con ingredientes simples, ideales para el verano.

Estos ingredientes simples son la base de muchas recetas frescas de comida estival.

Paso a paso

  • Colocá el trigo burgol en un bowl y cubrilo con agua fría. Dejá hidratar 20 minutos.

  • Escurrí bien el trigo presionando para quitar el exceso de líquido.

  • Lavá y picá muy fino el perejil y la menta.

  • Cortá los tomates en cubos chicos, sin semillas.

  • Mezclá el trigo con las hierbas y los tomates.

  • Agregá el jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.

  • Integrá todo y llevá a la heladera al menos 15 minutos antes de servir.

El tabulé confirma que las mejores recetas de verano no necesitan complicaciones. Con pocos ingredientes, se logra una comida fresca, aromática y llena de sabor, perfecta para combatir el calor y sumar color a cualquier mesa. Ideal para quienes buscan opciones livianas sin resignar disfrute.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las recetas de comida clásica con ingredientes simples que siempre funcionan.

Tortilla de papa sin fritura: el truco para que quede dorada y firme

Por Ignacio Alvarado
Las recetas de comida más fáciles con ingredientes simples que nunca fallan.

Papas al horno sin aceite: el paso clave para que queden doradas y crocantes

Por Ignacio Alvarado
Los grisines sin gluten son una opción saludable para las picadas con amigos.

Grisines crocantes y caseros: la receta sin gluten para ponerle tu impronta a las picadas

Por Alejo Zanabria
Con esta receta podrás recibir visitas y darles algo delicioso de postre.

Flan casero en pocos minutos, sin horno ni huevo: una receta fácil y deliciosa

Por Alejo Zanabria