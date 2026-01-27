Nuggets caseros al horno: cómo lograr una textura perfecta con un truco muy simple

Hacer nuggets caseros al horno es una gran alternativa para comer más rico y saludable, pero muchas veces quedan secos o blandos. El secreto para lograr una textura crocante por fuera y jugosa por dentro no está en freírlos, sino en un truco simple que marca la diferencia: tostar el rebozado antes de usarlo.
Antes de armar los nuggets, tostá el pan rallado en una sartén con apenas un chorrito de aceite. Este paso previo hace que el rebozado ya esté dorado antes de entrar al horno, logrando una crocancia real sin necesidad de fritura.
Además, ayuda a que los nuggets se cocinen parejo y queden más sabrosos.
Cortá el pollo en cubos medianos, todos de tamaño similar para una cocción pareja.
Condimentá el pollo con sal, pimienta y las especias que prefieras.
Tostá el pan rallado en una sartén, con una cucharada de aceite, revolviendo hasta que quede apenas dorado. Dejá enfriar.
Batí el huevo en un bowl y pasá los cubos de pollo por el huevo.
Rebozá con el pan rallado tostado, presionando un poco para que se adhiera bien.
Colocá los nuggets en una placa apenas aceitada, sin encimarlos.
Llevá a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción.
El resultado son nuggets dorados, crocantes y jugosos, muy lejos de la versión industrial.
Consejos para mejorar aún más la textura
No amontones los nuggets, el aire caliente debe circular.
Usá pechuga fresca, no descongelada, para mejor jugosidad.
Sumá queso rallado al pan, si buscás más sabor.
Dejalos reposar 2 minutos antes de servir, mejora la textura.
Cómo servirlos
Estos nuggets caseros al horno quedan riquísimos con papas al horno, ensalada fresca o dips caseros como yogur, mostaza suave o mayonesa casera. También son ideales para freezar crudos y cocinar cuando los necesites.