Nuggets caseros al horno: cómo lograr una textura perfecta con un truco muy simple

Una forma fácil y más saludable de preparar nuggets en casa, con una textura perfecta y sabor casero.

Por Andrés Aguilera

Hacer nuggets caseros al horno es una gran alternativa para comer más rico y saludable, pero muchas veces quedan secos o blandos. El secreto para lograr una textura crocante por fuera y jugosa por dentro no está en freírlos, sino en un truco simple que marca la diferencia: tostar el rebozado antes de usarlo.

El truco clave para que queden perfectos

Antes de armar los nuggets, tostá el pan rallado en una sartén con apenas un chorrito de aceite. Este paso previo hace que el rebozado ya esté dorado antes de entrar al horno, logrando una crocancia real sin necesidad de fritura.

Además, ayuda a que los nuggets se cocinen parejo y queden más sabrosos.

image

Ingredientes necesarios

  • 2 pechugas de pollo

  • 1 huevo

  • Pan rallado, cantidad necesaria

  • 1 cucharada de aceite

  • Sal y pimienta, a gusto

  • Ajo en polvo o pimentón, opcional

Paso a paso de los nuggets al horno

  • Cortá el pollo en cubos medianos, todos de tamaño similar para una cocción pareja.

  • Condimentá el pollo con sal, pimienta y las especias que prefieras.

  • Tostá el pan rallado en una sartén, con una cucharada de aceite, revolviendo hasta que quede apenas dorado. Dejá enfriar.

  • Batí el huevo en un bowl y pasá los cubos de pollo por el huevo.

  • Rebozá con el pan rallado tostado, presionando un poco para que se adhiera bien.

  • Colocá los nuggets en una placa apenas aceitada, sin encimarlos.

  • Llevá a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción.

El resultado son nuggets dorados, crocantes y jugosos, muy lejos de la versión industrial.

image

Consejos para mejorar aún más la textura

  • No amontones los nuggets, el aire caliente debe circular.

  • Usá pechuga fresca, no descongelada, para mejor jugosidad.

  • Sumá queso rallado al pan, si buscás más sabor.

  • Dejalos reposar 2 minutos antes de servir, mejora la textura.

Cómo servirlos

Estos nuggets caseros al horno quedan riquísimos con papas al horno, ensalada fresca o dips caseros como yogur, mostaza suave o mayonesa casera. También son ideales para freezar crudos y cocinar cuando los necesites.

