9 de febrero de 2026 - 08:45

El postre rápido con banana madura y cacao que no lleva horno ni azúcar

Entre las recetas de comida dulce más buscadas, este postre usa pocos ingredientes, se hace en minutos y aprovecha bananas maduras.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

El alfajor de chipá es una gran opción para reuniones masivas.

Alfajor de chipá: la receta para los amantes de lo salado que no saben que llevar a las reuniones

Por Alejo Zanabria
Esta receta de barritas de cereal se adapta a todo momento del día.

Barritas de cereal proteicas: no hace falta usar el horno y son muy saludables

Por Alejo Zanabria

La combinación de banana y cacao no es nueva, pero en esta versión rápida gana protagonismo por su practicidad. Estas recetas apuntan a quienes buscan algo rico sin complicarse, demostrando que la comida dulce también puede ser fácil y rendidora con pocos ingredientes.

image

Además, es una preparación ideal para reutilizar frutas pasadas. En lugar de tirar bananas muy maduras, esta alternativa las transforma en un postre cremoso y lleno de sabor. Por eso, dentro del universo de recetas simples, esta comida se destaca por su lógica de aprovechamiento de ingredientes.

Otro punto a favor es que no requiere cocción. Con solo mezclar y enfriar, el resultado sorprende por su textura y gusto intenso. Estas recetas rápidas encajan perfecto en rutinas agitadas, donde la comida dulce necesita resolverse sin perder calidad ni sumar pasos innecesarios.

Ingredientes (rinde 2 porciones)

  • 2 bananas bien maduras (aprox. 250 g)

  • 2 cucharadas de cacao amargo en polvo

  • 1 cucharada de mantequilla de maní o aceite neutro

  • Opcional: frutos secos picados o coco rallado

Estos ingredientes forman parte de muchas recetas dulces de comida cotidiana.

Paso a paso

  • Pisá las bananas en un bowl hasta lograr un puré bien liso.

  • Agregá el cacao y mezclá hasta integrar todos los ingredientes.

    image

  • Sumá la mantequilla de maní o el aceite y volvés a mezclar.

  • Colocá la preparación en recipientes individuales o moldes chicos.

  • Llevá a la heladera por al menos 20 minutos para que tome consistencia.

  • Serví frío, solo o con toppings, como una comida dulce rápida.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sin horno: como hacer los mejores pancitos integrales esponjosos, super faciles y economicos

Sin horno: cómo hacer los mejores pancitos integrales esponjosos, súper fáciles y económicos

Por Daniela Leiva
Esta receta es ideal para compartir un momento en familia comiendo algo rico.

Torta matera de coco y dulce de leche: húmeda, rica y rendidora, sin usar batidora

Por Alejo Zanabria
sin azucar y rendidora: como hacer una torta invisible de manzana para el mate

Sin azúcar y rendidora: cómo hacer una torta invisible de manzana para el mate

Por Daniela Leiva
Esta receta es ideal para cualquier momento del día.

Scones de queso para la mediatarde: se hacen con pocos ingredientes y en menos de 30 minutos

Por Agustín Zamora