El postre rápido con banana madura y cacao que no lleva horno ni azúcar

Entre las recetas de comida dulce más buscadas, este postre usa pocos ingredientes, se hace en minutos y aprovecha bananas maduras.

Cuando hay bananas maduras en la cocina, también hay una oportunidad. Este postre exprés se volvió tendencia entre las recetas caseras porque resuelve una comida dulce sin horno, sin azúcar y con ingredientes simples que casi siempre están a mano.

La combinación de banana y cacao no es nueva, pero en esta versión rápida gana protagonismo por su practicidad. Estas recetas apuntan a quienes buscan algo rico sin complicarse, demostrando que la comida dulce también puede ser fácil y rendidora con pocos ingredientes.

image Además, es una preparación ideal para reutilizar frutas pasadas. En lugar de tirar bananas muy maduras, esta alternativa las transforma en un postre cremoso y lleno de sabor. Por eso, dentro del universo de recetas simples, esta comida se destaca por su lógica de aprovechamiento de ingredientes.

Otro punto a favor es que no requiere cocción. Con solo mezclar y enfriar, el resultado sorprende por su textura y gusto intenso. Estas recetas rápidas encajan perfecto en rutinas agitadas, donde la comida dulce necesita resolverse sin perder calidad ni sumar pasos innecesarios.

Ingredientes (rinde 2 porciones) 2 bananas bien maduras (aprox. 250 g)

2 cucharadas de cacao amargo en polvo

1 cucharada de mantequilla de maní o aceite neutro

Opcional: frutos secos picados o coco rallado Estos ingredientes forman parte de muchas recetas dulces de comida cotidiana.

Paso a paso Pisá las bananas en un bowl hasta lograr un puré bien liso.

Agregá el cacao y mezclá hasta integrar todos los ingredientes . image

Sumá la mantequilla de maní o el aceite y volvés a mezclar.

Colocá la preparación en recipientes individuales o moldes chicos.

Llevá a la heladera por al menos 20 minutos para que tome consistencia.

Serví frío, solo o con toppings, como una comida dulce rápida.