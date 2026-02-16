16 de febrero de 2026 - 10:40

Quiénes fueron los famosos y artistas invitados al último show de Bad Bunny en Argentina

Benito Antonio Martínez Ocasio cerró su último show en River con invitados especiales en la casa típica puertorriqueña, un sello distintivo de su tour.

bud banny argentina
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Bad Bunny cerró su paso por la Argentina con una tercera y última noche en el Estadio Monumental que combinó música, invitados y una puesta en escena que volvió a sorprender. “Como dicen por ahí, lo mejor se hace esperar”, lanzó apenas comenzó el show, frase que funcionó como anticipo de una despedida cargada de sorpresas.

Leé además

Bad Bunny debutó en el estado River con una audiencia de más de 70 mil personas.

Así fue la primera noche de Bad Bunny en Argentina: invitados sorpresa y un homenaje a Soda Stereo

Por Redacción Espectáculos
Cazzu fue una de las invitadas especiales de Bad Bunny durante su segundo show en la Argentina.

Segundo show de Bad Bunny: una fiesta histórica sellada por el regreso de la "Santísima Trinidad" del trap

Por Redacción Espectáculos

El tramo final del recital del domingo 15 de febrero tuvo como eje nuevamente a La Casita, el segundo escenario ubicado en el extremo opuesto al principal, inspirado en una casa típica puertorriqueña y convertido en sello distintivo del “Debí titar más fotos Tour”.

Cuando sonaron los primeros acordes de “Tití me preguntó”, las pantallas enfocaron la estructura y el estadio reaccionó con euforia: Wanda Nara apareció en escena y bailó junto al cantante boricua, en uno de los momentos más comentados de la noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/2023373829154693405&partner=&hide_thread=false

Los artistas que acompañaron a Bad Bunny en la última "casita" en River

Lali Espósito también formó parte de ese segmento y recibió una ovación propia. Vestida con un remerón blanco estampado y con su abanico con la frase “I love she”, perteneciente al merchandising de su gira"No vaya a atender cuando el demonio llama", la artista cantó cada verso y disfrutó del intercambio con el público, que coreó su nombre desde distintos sectores del estadio.

famosos en la casita de bad bunny 3

Nicki Nicole completó la presencia femenina destacada de la noche. Con un conjunto deportivo y vaso rojo en mano, la rosarina se sumó al tramo más intenso del show y aportó su impronta al set de perreo. A ellas se agregaron Luck Ra, Yami Safdie, Tiago PZK y el influencer Alejo Igoa, entre otros invitados que pasaron por La Casita y reforzaron la conexión entre el espectáculo y la escena local.

La velada también contó con un invitado internacional de peso: Eladio Carrión. Junto a Bad Bunny interpretó “THUNDER Y LIGHTNING”, “Kemba Walker” y “Coco Chanel”, un tema que no figuraba en el listado oficial de canciones y que, según afirmó el propio Benito Antonio Martínez Ocasio, estaba previsto para otro país. Así, el cierre en River se consolidó como una noche especial, con guiños exclusivos para el público argentino.

famosos en la casita de bad bunny 1
famosos en la casita de bad bunny 4
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

bad bunny adelanta el show de esta noche por peligro de tormentas

Bad Bunny adelanta el show de esta noche por peligro de tormentas

Por Redacción
Bad Bunny tomó un vino mendocino en su cena en Buenos Aires.

El vino mendocino que probó Bad Bunny en su cena antes de cantar en River

Por Redacción Espectáculos
bad bunny en argentina: a dias del show historico en el super bowl actuara en nuestro pais

Bad Bunny en Argentina: a días del show histórico en el Super Bowl actuará en nuestro país

Por Redacción Espectáculos
El Efecto Bad Bunny: las búsquedas para aprender español se dispararon un 178% tras el Super Bowl.

El "efecto Bad Bunny": las búsquedas para aprender español se dispararon un 178% tras el Super Bowl

Por Redacción Mundo