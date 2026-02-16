Quiénes fueron los famosos y artistas invitados al último show de Bad Bunny en Argentina

Benito Antonio Martínez Ocasio cerró su último show en River con invitados especiales en la casa típica puertorriqueña, un sello distintivo de su tour.

Bad Bunny cerró su paso por la Argentina con una tercera y última noche en el Estadio Monumental que combinó música, invitados y una puesta en escena que volvió a sorprender. “Como dicen por ahí, lo mejor se hace esperar”, lanzó apenas comenzó el show, frase que funcionó como anticipo de una despedida cargada de sorpresas.

El tramo final del recital del domingo 15 de febrero tuvo como eje nuevamente a La Casita, el segundo escenario ubicado en el extremo opuesto al principal, inspirado en una casa típica puertorriqueña y convertido en sello distintivo del “Debí titar más fotos Tour”.

Cuando sonaron los primeros acordes de “Tití me preguntó”, las pantallas enfocaron la estructura y el estadio reaccionó con euforia: Wanda Nara apareció en escena y bailó junto al cantante boricua, en uno de los momentos más comentados de la noche.

Wanda Nara dijo presente en La Casita de Bad Bunny durante el cierre en River.

Durante "Tití me preguntó", la empresaria bailó junto al artista y se robó todas las miradas.

También participaron Lali Espósito y Nicki Nicole, además de Tiago PZK y Luck Ra, en una noche…



Durante “Tití me preguntó”, la empresaria bailó junto al artista y se robó todas las miradas.



También participaron Lali Espósito y Nicki Nicole, además de Tiago PZK y Luck Ra, en una noche… pic.twitter.com/OCz9XXho2i — LOS ANDES (@LosAndesDiario) February 16, 2026 Los artistas que acompañaron a Bad Bunny en la última "casita" en River Lali Espósito también formó parte de ese segmento y recibió una ovación propia. Vestida con un remerón blanco estampado y con su abanico con la frase “I love she”, perteneciente al merchandising de su gira"No vaya a atender cuando el demonio llama", la artista cantó cada verso y disfrutó del intercambio con el público, que coreó su nombre desde distintos sectores del estadio.

famosos en la casita de bad bunny 3 Nicki Nicole completó la presencia femenina destacada de la noche. Con un conjunto deportivo y vaso rojo en mano, la rosarina se sumó al tramo más intenso del show y aportó su impronta al set de perreo. A ellas se agregaron Luck Ra, Yami Safdie, Tiago PZK y el influencer Alejo Igoa, entre otros invitados que pasaron por La Casita y reforzaron la conexión entre el espectáculo y la escena local.