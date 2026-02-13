El vino mendocino que probó Bad Bunny en su cena antes de cantar en River

El artista llegó a Argentina para dar sus tres shows y aprovechó para disfrutar de la noche porteña con sabores de todo el país.

Bad Bunny tomó un vino mendocino en su cena en Buenos Aires.

En la previa de sus shows en el Estadio Monumental de River, Bad Bunny aprovechó la noche porteña para hacer una salida gastronómica. Sin embargo, no se quedó solo con los sabores de Buenos Aires ya que un vino mendocino protagonizó la cena del artista.

Benito cenó en "Ness", un restaurante de cocina a leña ubicado en el barrio porteño de Núñez que se convirtió en uno de los espacios más comentados del último año.

La visita fue cerca de las 23, tras una semana clave en su carrera marcada por su consagración en los Grammy Awards y su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX.

gentileza Ingresó al restó con gorra, capucha y pañuelo que le tapaban el rostro. Durante toda la noche se mostró relajado y de buen humor. Ingresó con perfil bajo, pero ya dentro del salón compartió charlas y bromas con el equipo del lugar.

El vino mendocino que conquistó a Bad Bunny Durante la cena, el equipo del restaurante organizó una minicata de vinos argentinos por regiones, con etiquetas de Jujuy, Salta, San Juan, Patagonia y Mendoza. Entre todas las opciones, el elegido fue un Malbec Aluvional de la bodega Zuccardi, de Valle de Uco.