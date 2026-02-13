13 de febrero de 2026 - 10:27

El vino mendocino que probó Bad Bunny en su cena antes de cantar en River

El artista llegó a Argentina para dar sus tres shows y aprovechó para disfrutar de la noche porteña con sabores de todo el país.

Bad Bunny tomó un vino mendocino en su cena en Buenos Aires.

Bad Bunny tomó un vino mendocino en su cena en Buenos Aires.

Benito cenó en "Ness", un restaurante de cocina a leña ubicado en el barrio porteño de Núñez que se convirtió en uno de los espacios más comentados del último año.

La visita fue cerca de las 23, tras una semana clave en su carrera marcada por su consagración en los Grammy Awards y su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX.

La historia que compartió Ness, el restaurante de Buenos Aires que visitó Bad Bunny.
La historia que compartió Ness, el restaurante de Buenos Aires que visitó Bad Bunny.

La historia que compartió Ness, el restaurante de Buenos Aires que visitó Bad Bunny.

Ingresó al restó con gorra, capucha y pañuelo que le tapaban el rostro. Durante toda la noche se mostró relajado y de buen humor. Ingresó con perfil bajo, pero ya dentro del salón compartió charlas y bromas con el equipo del lugar.

El vino mendocino que conquistó a Bad Bunny

Durante la cena, el equipo del restaurante organizó una minicata de vinos argentinos por regiones, con etiquetas de Jujuy, Salta, San Juan, Patagonia y Mendoza. Entre todas las opciones, el elegido fue un Malbec Aluvional de la bodega Zuccardi, de Valle de Uco.

Malbec Aluvional de la bodega Zuccardi, de Valle de Uco, el vino mendocino que tomó Bad Bunny.
Malbec Aluvional de la bodega Zuccardi, de Valle de Uco, el vino mendocino que tomó Bad Bunny.

Malbec Aluvional de la bodega Zuccardi, de Valle de Uco, el vino mendocino que tomó Bad Bunny.

Además, al finalizar la velada, el entorno del artista decidió llevarse botellas para el hotel, entre ellas un Chardonnay Mainqué patagónico y un Malbec, Finca Las Carreras, como recuerdo de la noche, indicó Clarín.

Qué comió el puertorriqueño

Más allá del vino, la experiencia incluyó algunos de los platos más celebrados del restaurante. Hubo pan a las brasas, chipirones con huancaína negra, cerdo con chili crisp y un arroz con queso Lincoln y brócoli.

Ness, el restaurante de Buenos Aires que visitó Bad Bunny.
Ness, el restaurante de Buenos Aires que visitó Bad Bunny.

Ness, el restaurante de Buenos Aires que visitó Bad Bunny.

El cierre fue con un flan de halva, un postre a base de semillas y frutos secos inspirado en sabores de Medio Oriente. Según trascendió, le gustó tanto que pidió porciones extra para llevar.

Los shows de Bad Bunny en River

El artista se presenta en River este viernes 13 de febrero, el sábado 14 y domingo 15.

Bad Bunny
Bad Bunny

Bad Bunny

