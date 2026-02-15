"Me quedo sin aire": La Mona Jiménez pausó su show en Córdoba ante el calor sofocante

El cuartetero interrumpió varias veces su presentación en el Complejo Forja por el calor sofocante y pidió renovar el aire antes de continuar.

La Mona hizo dos pausas en pleno show por el calor extremo en Forja.

La Mona Jiménez se presentó en el Complejo Forja de Córdoba con entradas agotadas para celebrar el Día de los Enamorados, pero el calor extremo obligó al cantante a frenar el show en varias oportunidades. “Yo paro cinco minutos antes que me caiga”, advirtió desde el escenario, visiblemente agobiado.

El ídolo del cuarteto, vestido de rojo y fiel a su estilo, abrió la noche con “El enamorado” y desplegó una seguidilla de clásicos ante miles de personas. Sin embargo, durante la interpretación de “Se fue” interrumpió el recital para pedir una pausa. “Acá arriba me quedo sin aire… está faltando oxígeno”, expresó, mientras solicitaba una silla y agua.

Lejos de suspender la presentación, decidió realizar dos pausas de 15 minutos en lugar de un solo descanso prolongado, priorizando su recuperación y la de la banda. Tras cada intervalo, regresó al escenario y completó el repertorio con hits como "Sola en su cuarto", "La enamorada" y "El solterito".

Entre los asistentes estuvo Carlos Tévez, quien había anticipado que asistiría al show tras el triunfo de Talleres en el estadio mundialista cordobés. La noche, que se extendió hasta cerca de las cinco de la mañana, terminó con clima festivo pese al susto inicial.