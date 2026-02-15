15 de febrero de 2026 - 19:36

"Me quedo sin aire": La Mona Jiménez pausó su show en Córdoba ante el calor sofocante

El cuartetero interrumpió varias veces su presentación en el Complejo Forja por el calor sofocante y pidió renovar el aire antes de continuar.

La Mona hizo dos pausas en pleno show por el calor extremo en Forja.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La Mona Jiménez se presentó en el Complejo Forja de Córdoba con entradas agotadas para celebrar el Día de los Enamorados, pero el calor extremo obligó al cantante a frenar el show en varias oportunidades. “Yo paro cinco minutos antes que me caiga”, advirtió desde el escenario, visiblemente agobiado.

Por Redacción Espectáculos
Con 9 capítulos en Netflix: la serie turca basada en una novela ganadora del Nobel que es furor en el mundo

Por Redacción Espectáculos

El ídolo del cuarteto, vestido de rojo y fiel a su estilo, abrió la noche con “El enamorado” y desplegó una seguidilla de clásicos ante miles de personas. Sin embargo, durante la interpretación de “Se fue” interrumpió el recital para pedir una pausa. “Acá arriba me quedo sin aire… está faltando oxígeno”, expresó, mientras solicitaba una silla y agua.

Embed - La mona se sintió mal, falta el aire en forja pero sigue cantando… #lamonajimenez
@purocuartetook

La mona se sintió mal, falta el aire en forja pero sigue cantando… #lamonajimenez

sonido original - Puro Cuarteto

Lejos de suspender la presentación, decidió realizar dos pausas de 15 minutos en lugar de un solo descanso prolongado, priorizando su recuperación y la de la banda. Tras cada intervalo, regresó al escenario y completó el repertorio con hits como “Sola en su cuarto”, “La enamorada” y “El solterito”.

Entre los asistentes estuvo Carlos Tévez, quien había anticipado que asistiría al show tras el triunfo de Talleres en el estadio mundialista cordobés. La noche, que se extendió hasta cerca de las cinco de la mañana, terminó con clima festivo pese al susto inicial.

Los videos del momento circularon en redes sociales y generaron inquietud, aunque el recital concluyó con normalidad y las pausas fueron una medida preventiva ante el calor sofocante.

