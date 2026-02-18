18 de febrero de 2026 - 14:39

Wine Rock Session 2026: Ratones Paranoicos, Catupecu Machu, Estelares y Pasado Verde lideran una nueva edición

El festival será el 28 de marzo y contará con dos escenarios, más de 15 etiquetas y una grilla de rock nacional, bandas mendocinas y electrónica internacional.

Ratones Paranoicos, la legendaria banda de Juanse, encabeza la grilla.

Foto:

lm comunicación
Estelares estará por tercera vez en la provincia, en el escenario lujanino.

Foto:

lm comunicación
Los Andes | Carina Bruzzone
Por Carina Bruzzone

El cruce entre guitarras y malbec vuelve con el Wine Rock Session 2026, que tendrá a Ratones Paranoicos como uno de sus principales atractivos. El festival se realizará el sábado 28 de marzo en Lomas del Malbec, Luján de Cuyo, con un line up que reúne referentes del rock nacional, presencia mendocina y cierre internacional al pie de la Cordillera.

Junto a Ratones, la grilla suma a Catupecu Machu, Estelares y Pasado Verde como nombres centrales de una jornada que articula música en vivo, vinos de alta gama y experiencias enogastronómicas. El encuentro mantendrá su formato de dos escenarios y una programación que cruza rock clásico, alternativo y nuevas búsquedas, consolidándose como uno de los grandes atractivos musicales de la región.

Catupecu Machu
Uno de los clásicos de Wine Rock, Catupecu Machu.

La edición 2026 se organizará en dos escenarios, con un recorrido que irá del rock clásico al alternativo, y que suma pop, electrónica y cruces contemporáneos. La idea no es sólo encadenar shows, sino construir una experiencia que tenga ritmo propio durante toda la tarde y la noche.

Los peso-pesados de la noche

Los Ratones llegan con más de cuatro décadas de historia y un repertorio que atraviesa generaciones. Será su debut en el festival y el regreso a Mendoza con la impronta stone que los convirtió en una de las bandas más reconocibles del país.

Estelares
Estelares estará por tercera vez en la provincia, en el escenario lujanino.

Catupecu Machu vuelve a la provincia con la intensidad que caracteriza sus presentaciones en vivo. La banda liderada por Fernando Ruiz Díaz suma potencia y un sonido que siempre encuentra nuevos matices sin perder identidad.

Estelares, en tanto, aportará su costado más melódico y esa capacidad de conectar con públicos diversos sin resignar personalidad. La escena local tendrá un lugar destacado con Pasado Verde, quienes vienen presentando singles y produciendo videos de su próximo disco, listo para salir a mediados de año.

Pasado Verde
La banda mendocina Pasado Verde, participará nuevamente del wine rock.

La escena local con voces femeninas

Dos bandas locales que vienen pisando fuerte, junto a jóvenes mujeres que se destacan por su voz y sus temas: Esperanzah y Néctar 02, son proyectos que reflejan el presente musical mendocino y dialogan con el rock desde estéticas actuales.

El cruce con la electrónica llegará de la mano de Diego Castello, conocido como Panza, baterista de Babasonicos, que participará en formato DJ set. El cierre internacional estará a cargo de Jessica Brankka, con un set orientado a la pista.

wine rock
La grilla de bandas que estarán presentes en wine rock 2026.

Gastronomía, vinos y más

Más de 15 etiquetas formarán parte de la propuesta vitivinícola, con catas dirigidas, degustaciones especiales y experiencias guiadas por especialistas. Se suman iniciativas como la presentación de Bebe Vinos, la línea impulsada por Bebe Contempomi en el Valle de Uco, una degustación especial de Bodegas Lopez con etiquetas de la cosecha 2000, y propuestas como “Vino Natural al Ritmo de la Tierra” y “Vino y Naturaleza visceral”, enfocadas en el vínculo entre territorio, producción y cultura.

wine rock
El line up de este año se distingue por grandes bandas de rock nacional.

Dónde y cómo comprar las entradas

El festival ofrecerá dos tipos de entradas. La General incluye acceso a los shows, a la feria Vino y Bocado y a experiencias artísticas seleccionadas. La Wine Fanatic VIP suma sector exclusivo con gastronomía y bebidas, baños privados, vista preferencial y estacionamiento propio. Los tickets están disponibles en Passline, con financiación en seis cuotas sin interés para clientes BBVA con tarjetas Visa y Mastercard.

