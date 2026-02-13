Enamorados y Carnaval: Mendoza presenta propuestas musicales para todos

Este fin de semana extra largo, con Carnaval y San Valentín en combo, obliga a abrir la agenda y coordinar los horarios para asistir a la seguidilla de espectáculos que se pueden disfrutar en los distintos puntos de Luján de Cuyo , Godoy Cruz, Ciudad y Guaymallén.

El sábado 14 a las 21, el Parque Ferri de Luján (Azcuénaga y Chiclana) recibe a Miguel Mateos , que abre allí su calendario 2026. No es un detalle menor. Si uno repasa la historia del rock argentino de los 80, el fenómeno masivo de Zas ocupa un lugar propio. Desde su irrupción en 1985 con el disco Rockas Vivas , con temas emblemáticos como “Perdiendo el control”, “Solo una noche más”, o el himno “Solos en América”, del disco homónimo que marcó una expansión continental cuando el rock nacional todavía estaba construyendo su identidad, Mateos nunca dejó de ser un referente obligado de este subgénero.

Por este motivo, el fundador de aquella legendaria banda (Zas) llega a Mendoza para celebrar 40 años del disco que incluyó “Cuando seas grande” y que terminó de romper fronteras en Latinoamérica.

En diálogo reciente con Los Andes, en una entrevista realizada por Fernando Toledo, anticipó cuál será la lógica del show: “Al tratarse de un festival popular, el repertorio va a consistir en un repaso por mis canciones. Los espectáculos como este, gratuitos, hacen que convivan varias edades y generaciones. Lo que tenés que dar ahí es un gran mix y resumen de tu música”.

El músico también atraviesa un momento creativo particular. Mientras prepara una nueva gira aniversario, trabaja en el estreno de su primera ópera rock, “Los tres reinos”, una obra compuesta en pandemia que define como “una experiencia personal alucinante”. “Para mí la obra es monumental, es uno de mis mejores trabajos desde el punto de vista musical”, sostuvo en la misma entrevista. Y, lejos de la nostalgia, dejó claro que todavía hay impulso: “Mientras el cuerpo aguante, hay proyectos, ideas y convicción de seguir haciendo esto por pasión”.

El domingo 15, también a las 21 pero en la Plaza de Chacras (Italia y Justicia), será el turno de Kevin Johansen + Liniers + The Nada. El formato mezcla canciones, humor y dibujos en vivo, con esa dinámica relajada que ya se volvió marca registrada del músico y su banda junto al dibujante.. Johansen viene de un 2025 con giras internacionales y sigue defendiendo un repertorio que cruza folk, pop latino y guiños irónicos. Sobre el espíritu de sus shows suele decir que le interesa “jugar, sorprender y mantener la frescura”, algo que en este formato compartido con Liniers se potencia en tiempo real sobre el escenario.

Mientras tanto, Godoy Cruz activa su clásico Festival A Morfar – Edición Carnaval, del 14 al 16 de febrero en el Parque San Vicente. Entrada libre y gratuita, foodtrucks, cerveza artesanal y feria de emprendedores.

Pero la música es el anzuelo principal, ya que el domingo 15, la figura central de este encuentro será Estelares, una de las bandas más sólidas del rock argentino de las últimas dos décadas. Con canciones que combinan melancolía y precisión pop, el grupo liderado por Manuel Moretti sigue ampliando público sin perder identidad.

En entrevistas recientes, Moretti definió el presente de la banda con una frase que encaja perfecto en este contexto: “Las canciones encuentran su lugar cuando alguien las hace propias”. Esa conexión, más que cualquier eslogan, explica por qué siguen girando con escenarios llenos.

Estelares 2025-85 Estelares

El lunes 16 el cierre del festival quedará en manos de Los Playeros, garantía de pista prendida. Antes pasarán bandas locales como Qaraduras, La Klave y Mendukos. Es un cruce interesante: rock el domingo, cumbia el lunes, y en el medio un parque convertido en punto de encuentro.

Para quienes prefieran una atmósfera más clásica y puertas adentro, el sábado 14 a las 21 el Teatro Independencia recibe a la Orquesta Barroca de Mendoza con “Boleros Sinfónicos – Especial San Valentín”. Bajo la dirección de Hugo Mariano Peralta, el repertorio recorrerá autores como Armando Manzanero y versiones asociadas a Luis Miguel, Sinatra o Édith Piaf, en formato orquestal. La propuesta apunta directo a la emoción, pero desde el trabajo musical fino, no desde el cliché. Las entradas están disponibles en Entradaweb.

Ese mismo sábado, a las 21, en los Jardines del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén), habrá otra opción gratuita: Néctar 02 + Leandro Lacerna y las Bestias Digitales presentan “Sospechoso Valentín”. Más alternativa, más indie, ideal para quienes buscan algo fuera del radar más masivo.

Y el lunes 16 desde las 19, los Jardines del Parque Cívico de Luján (Boedo 505) sumarán a Meliza Blanco, New Jem y Los Bourbonnes, ampliando la oferta en distintos puntos del Gran Mendoza.

Cuatro días, varios escenarios y estilos que no compiten sino que conviven. Rock histórico, canción ilustrada, boleros con orquesta, cumbia festiva y bandas locales buscando su lugar. La decisión no es si hay algo para ver, sino, cómo hacer para asistir a todo.