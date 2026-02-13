13 de febrero de 2026 - 23:05

Un video viral de Brad Pitt a las piñas con Tom Cruise preocupa a Hollywood por el avance de la IA

Luego de que se viralizara el clip donde los actores estarían peleando, la industria cinematográfica realizó una crítica al uso de la inteligencia artificial y manifestó su preocupación sobre el avance de esta tecnología.

Un video generado con IA generó debate sobre el uso de la tecnología en el contenido audiovisual y aumentó la preocupación por puestos de trabajo en la industria del cine. 

Los Andes
Redacción Espectáculos

A pesar que desde el comienzo se aclaró que fue realizado con IA, ha generado una fuerte repercusión.

El video que encendió la polémica

El clip de 15 segundos fue generado por el realizador irlandés Ruairi Robinson, conocido principalmente por sus cortometrajes y animaciones de ciencia ficción. Además estuvo nominado al Oscar por su corto Fifty Percent Grey. Robinson reveló en redes sociales la facilidad en la que realizó el video.

Robinson reveló en su cuenta de X que el resultado fue producto de un "prompt" de apenas dos líneas en Seedance 2.0, la IA generativa de la empresa china ByteDance, dueña de TikTok.

A partir de la gran cantidad de críticas que se generó a partir del video, Robinson respondió en sus redes y escribió: “La pregunta de hoy es: ¿debería ser asesinado por escribir dos líneas y presionar un botón?”.

Preocupación por el uso de la IA

Una de las críticas que más llamó la atención fue de parte de Rhett Reese, guionista de Deadpool y Lobezno o Zombieland, quien manifestó su preocupación por el avance de la tecnología en la simplicidad de su uso.

“Odio decirlo pero es probable que esto sea nuestro fin”, expresó en redes sociales.

El guionista reflexionó sobre el peligro qie puede significar para los trabajadores de la industria en un futuro y agregó: “una persona podrá sentarse frente a una computadora y crear una película idéntica a las que Hollywood estrena actualmente. Es cierto que si esa persona no es buena, será un desastre. Pero si posee el talento y el gusto de Christopher Nolan (y alguien así aparecerá pronto), será extraordinario.”

Las palabras de Reese no fueron buen recibidas por varios de los usuarios y ante esto aclaró: “No me entusiasma en absoluto que la IA se entrometa en las actividades creativas. Al contrario, me aterroriza. Muchas personas a las que quiero se enfrentan a la pérdida de las carreras que aman. Yo mismo estoy en peligro”.

Además manifestó que su preocupación se basa en la calidad de contenido que se puede generar e incluso lo calificó como "muy profesional", lo que considera una de las razones más preocupantes. Finalmente concluyó "Mi visión pesimista es que Hollywood está a punto de sufrir un gran cambio”.

