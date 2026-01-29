Escándalo en Hollywood: revelan el conflicto que separó a los hermanos Safdie tras años de trabajo conjunto

Durante casi una década, Josh y Benny Safdie construyeron una de las sociedades creativas más influyentes del cine estadounidense reciente. Sin embargo, tras el estreno de Uncut Gems en 2019, la dupla se disolvió de manera inesperada y dejó en suspenso proyectos ambiciosos que ya estaban en desarrollo. Durante años, los motivos de la ruptura permanecieron sin explicación pública.

Con casi 3 horas en Netflix: la película que tiene 9 nominaciones a los Oscar y que renueva el cine de terror

Ahora, una investigación del portal Page Six aporta detalles sobre un conflicto que habría comenzado mucho antes de la separación formal. Según fuentes citadas por el medio, el origen del quiebre se remonta al rodaje de Good Time (2017) , una de las películas que consolidó la carrera de los hermanos .

El episodio en cuestión involucra una escena que requería desnudez y sexo simulado entre el actor Buddy Duress —un intérprete con antecedentes penales y recientemente liberado de prisión— y una actriz que, según se supo después, tenía 17 años al momento del rodaje . De acuerdo con los testimonios, durante la filmación el actor habría realizado comentarios y proposiciones sexuales explícitas mientras las cámaras seguían registrando la escena.

Las versiones indican que Josh Safdie, quien ejercía el rol de director principal y supervisaba el rodaje desde un monitor, no habría sido informado previamente de la edad de la actriz , y que el impacto emocional en la joven se manifestó recién después de filmada la secuencia. El hecho fue señalado por críticos y fuentes del set como una posible violación de las normas del sindicato de actores (SAG) y de los protocolos de protección de menores de la industria.

Antes del estreno de Good Time en el Festival de Cannes, los Safdie decidieron eliminar la escena , argumentando razones creativas. No obstante, el conflicto resurgió años más tarde, cuando Benny tomó conocimiento de que la actriz involucrada era menor de edad , lo que habría provocado una ruptura definitiva con su hermano.

Josh y Benny Safdie Josh y Benny Safdie. gentileza

En medio de las tensiones, Josh responsabilizó a su entonces socio productor, Bear-McClard, por la contratación de la actriz. El productor negó su participación directa en el episodio y aseguró no haber estado presente durante el rodaje. A partir de ese cruce, los hermanos cortaron vínculos con él y disolvieron la productora que compartían.

Pese al deterioro de la relación, Josh y Benny continuaron trabajando juntos durante varios meses más e incluso avanzaron en la preproducción de una película protagonizada por Adam Sandler y Ben Affleck, que finalmente nunca se concretó. Según la investigación, la relación profesional se quebró definitivamente en marzo de 2023, luego de la publicación de un artículo de Variety que expuso el conflicto interno.

Desde entonces, ambos siguieron carreras separadas: Josh con Marty Supreme y Benny con The Smashing Machine. En declaraciones recientes al portal Empire, Benny sostuvo que la separación fue una evolución natural y remarcó que ambos ya habían trabajado de manera individual desde sus años de formación. Sin embargo, la revelación del conflicto, a días de conocerse las nominaciones al Oscar, vuelve a poner el foco sobre una ruptura que marcó el final de una era creativa en Hollywood.