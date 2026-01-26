26 de enero de 2026 - 17:58

Natalie Portman criticó las nominaciones a los Oscar y la ausencia de la película argentina Belén

La actriz defendió la película argentina y cuestionó la falta de reconocimiento a demás directoras que, pesar de su gran trabajo, quedaron fuera de las nominaciones.

La actriz resaltó la ausencia de directoras femeninas en las nominaciones de los Óscar 2026.&nbsp;

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Cada año, la temporada de los premios Oscar genera gran repercusión desde el momento del anuncio de los nominados, hasta la ceremonia de entrega. Los criterios de la Academia suelen ser generar críticas de parte de fanáticos del cine y los propios artistas.

En esta ocasión, la actriz Natalie Portman ha destacado una deuda que tiene la industria del cine con respecto a la falta de reconocimiento hacia películas dirigidas por mujeres.

En las últimas horas, un fragmento de una entrevista con Variety se ha vuelto viral. Durante la charla, la actriz, que se encontraba presentando “The Gallerist”, reflexionó sobre la nominación de premios de esta temporada. Portman señaló que varios de los trabajos que más la impactaron en el último año no lograron llegar a las categorías centrales, especialmente en el rubro de Mejor Dirección, donde la presencia femenina sigue siendo escasa.

Embed

“Las mejores películas que vi este año fueron realizadas por mujeres, aseguró, antes de mencionar algunos títulos que quedaron por fuera de los grandes premios: Sorry, Baby, El testamento de Ann Lee y “Belén”. El encontrar a la película argentina, dirigida por Dolores Fonzi, dentro del listado generó gran impacto.

Portman remarcó que la ausencia de directoras en las ternas principales no responde a una falta de propuestas de calidad, sino a estructuras antiguas en la industria. “Todavía queda mucho por hacer”, dijo.

La actriz y su crítica a la industria del cine

Esta no es la primera vez que Natalie Portman visibiliza esta situación. En los Globos de Oro 2018, al presentar el premio a Mejor Dirección junto a Ron Howard, lanzó una frase que causó gran impacto: "Y aquí están todos los hombres nominados". Su comentario lleno la sala de aplausos.

Embed

En los Oscar 2020, Portman apareció con una capa bordada con los nombres de directoras ignoradas ese año. Su elección de vestuario tenía como objetivo de reconocer el trabajo de mujeres ignoradas por la Academia. “Quería reconocer de manera sutil a las mujeres que no fueron reconocidas por su increíble trabajo este año”, explicó.

Historia de rivalidad entre Natalie Portman y Dolores Fonzi

El gesto de Portman hacia la película de Dolores Fonzi se volvió doblemente viral debido a que los usuarios de redes sociales recordaron un antiguo conflicto personal entre ambas. En 2006, las actrices protagonizaron una supuesta disputa amorosa a raíz de la relación de ambas con el actor mexicano Gael García Bernal.

El actor mexicano, se encontraba en nuestro país para participar en un par de capítulos de la serie Soy tu fan, dirigida y protagonizada por Fonzi.

A raíz de esto, Natalie viajó a Argentina. El conflicto creció a mayores cuando la actriz sorprendió a su pareja y a Dolores Fonzi en un exclusivo restaurante de Palermo. El episodio fue sumamente mediático y tenso. Incluso, Portman llegó a tener un altercado físico con una fotógrafa que intentó retratarlos en la noche porteña.

dolores fonzi

Después del episodio, Natalie y Gael intentaron continuar con su relación. Sin embargo, terminaron a los pocos meses.

Al año siguiente, Dolores Fonzi oficializó su romance con el actor mexicano y juntos tuvieron dos hijos, Lázaro y Libertad.

