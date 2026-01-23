En qué plataformas de streaming se pueden ver las películas nominadas al Oscar 2026

Algunas películas se pueden ver en plataformas de streaming, como HBO Max y Netflix , y otras aún están disponibles en cartelera de cine. Dónde encontrar cada una de las películas nominadas a los Oscar . “The Sinners” , con 16 nominaciones, y “Una batalla tras otra” , con 13, se perfilan como las principales candidatas a alzarse con las estatuillas.

Zoe Bogach no pudo aguantar las lágrimas al enterarse que su ex quiere entrar a Gran Hermano

Marvel reveló quién será el protagonista de "Avengers: Doomsday": es una figura original

“The Sinners” se convirtió en una de las grandes sorpresas de la temporada de premios : rompió récords en la carrera hacia el Oscar al obtener 16 nominaciones, la cifra más alta jamás alcanzada por un solo film.

La película dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan combina una audaz mezcla de musical, acción, terror, cine de época y vampiros, una combinación que desafía las etiquetas tradicionales de Hollywood.

Dónde ver: Está disponible en HBO Max y Movistar+. También se puede alquilar en plataformas como Amazon Prime Video, Filmin y Apple TV.

De cerca, con 13 nominaciones, le sigue “Una batalla tras otra” . La producción fue la máxima ganadora de los Globos de Oro 2026, donde obtuvo cuatro estatuillas.

El filme sigue a Bob, un exrevolucionario paranoico y consumidor de drogas que vive oculto con su hija Willa, hasta que un viejo enemigo reaparece, la secuestra y obligada al hombre a revivir su pasado.

Uno de los grandes focos está puesto en Leonardo DiCaprio, protagonista de la película, quien obtuvo su séptima nominación como actor y buscará quedarse con su segundo premio Oscar.

Embed - Una batalla tras otra | Tráiler Oficial | Subtitulado

Dónde ver: Está disponible en HBO Max y con el pack de ficción de Movistar. Mientras que en Apple TV, Prime Video, Filmin o Rakuten TV está disponible para alquilar o comprar.

Guillermo del Toro tardó 15 años en concretar “Frankenstein”, película que recibió 9 nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor película y Mejor guion adaptado.

La producción, de tono oscuro y épico, está protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, quienes encabezan un elenco que reinterpreta el clásico de Mary Shelley desde una mirada profundamente autoral.

La película retoma la historia del científico Víctor Frankenstein, un hombre obsesionado con desafiar los límites de la vida y la muerte.

Tras un experimento fallido, da origen a una criatura marcada por el rechazo, el dolor y la búsqueda desesperada de identidad.

Embed - Frankenstein | Guillermo del Toro | Official Trailer | Netflix

Dónde ver: Está disponible en Netflix

Marty Supreme (9 nominaciones)

Mart Supreme, también con 9 nominaciones, se posiciona como una de las grandes sorpresas de la temporada de premios.

Protagonizada por Timothée Chalamet, reciente ganador del Globo de Oro a Mejor actor protagonista, la película le valió al actor estadounidense su tercera nominación al Oscar, un hito que lo convierte en el intérprete más joven en alcanzar esa marca.

Está inspirada en la vida del legendario jugador de tenis de mesa y estafador estadounidense Marty Reisman, conocido por su estilo audaz, personalidad excéntrica y ambición en el mundo del ping-pong de posguerra en Nueva York.

Embed - Marty Supreme | Official Trailer HD | A24

Dónde ver: Estará disponible en cines a partir del 30 de enero.

Valor sentimental (9 nominaciones)

La producción noruega “Valor sentimental" se consolidó como uno de los títulos más destacados del cine europeo y es la principal candidata al Oscar a Mejor película extranjera. Además de competir en esa categoría, el film acumula nueve nominaciones.

La película narra una historia íntima y profundamente emocional centrada en los vínculos familiares, la memoria y las heridas que atraviesan el paso del tiempo.

A partir de un reencuentro cargado de silencios y reproches, “Valor sentimental” explora cómo las decisiones del pasado moldean el presente y cómo el afecto, incluso cuando duele, puede convertirse en una forma de redención.

Embed - Valor sentimental, de Joachim Trier | Tráiler Español | Estreno en cines el 5 de diciembre de 2025

Dónde ver: Está disponible en salas de cine

Hamnet (6 nominaciones)

Tras convertirse en uno de los libros más influyentes de su año, Hamnet da el salto al cine.

Con seis nominaciones, la película propone una relectura íntima y profundamente emocional de la vida de Shakespeare, enfocada no en su obra, sino en su dolor personal tras la muerte de su hijo Hamnet.

Lejos del relato biográfico clásico, el film explora el duelo, la pérdida y la manera en que el sufrimiento atraviesa la creación artística.

Con un tono delicado y una narrativa introspectiva, Hamnet pone el foco en los vínculos familiares y en las heridas invisibles detrás del genio literario.

Embed - HAMNET – Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

Dónde ver: Está disponible en cines

El agente secreto (4 nominaciones)

El thriller político brasileño de Kleber Mendonça Filho es una de las sorpresas del año.

Compite tanto a Mejor película como a Mejor película internacional y ya fue reconocido en los Globos de Oro, donde ganó Mejor actor protagonista para Wagner Moura y Mejor película de habla no inglesa.

Embed - EL AGENTE SECRETO Tráiler Español (2026)

Dónde ver: Se estrenará en salas de cine el próximo 20 de febrero.

Bugonia (4 nominaciones)

El nuevo film de Yorgos Lanthimos vuelve a poner a Emma Stone en el centro de la temporada de premios.

Se trata de un remake del film coreano Save the Green Planet y, aunque pasó sin premios por los Globos de Oro, logró instalarse con fuerza en la carrera al Oscar.

Embed - BUGONIA | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

Dónde ver: Se estrenó el 7 de noviembre en cines y aún tiene funciones en algunas salas. También está disponible en alquiler o compra digital en Apple TV, Rakuten TV y Prime Video.

Sueños de trenes (4 nominaciones)

Este drama estadounidense de espíritu indie, dirigido por Clint Bailey y protagonizado por Joel Edgerton, propone un wéstern sin disparos ambientado en los márgenes del progreso y la construcción del ferrocarril.

Embed - Sueños de trenes | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver: es una producción original de Netflix, disponible exclusivamente en la plataforma.

F1: la película (4 nominaciones)

Dirigida por Joseph Kosinski, la película pone a Brad Pitt en la piel de un piloto veterano de Fórmula 1 y a Javier Bardem como el dueño de la escudería. Fue un éxito rotundo de taquilla y el mayor logro comercial en la carrera del actor.

Embed - F1 | Tráiler Oficial | Doblado

Dónde ver: Está disponible en Apple TV, plataforma que coprodujo el film.

Un simple accidente (2 nominaciones)

La película iraní de Jafar Panahi, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, compite a Mejor película internacional y Mejor dirección. A pesar de no haber ganado en los Globos de Oro, se mantiene como una de las propuestas más fuertes del cine de autor.

Embed - UN SIMPLE ACCIDENTE | Tráiler Oficial Español

Dónde ver: llegará a Filmin el 6 de febrero.

Blue Moon (2 nominaciones)

El nuevo film de Richard Linklater transcurre íntegramente en un bar y retrata el costado menos luminoso del viejo Broadway. Ethan Hawke interpreta al letrista Lorenz Hart, figura clave del musical estadounidense.

Embed - BLUE MOON | Official Trailer (2025)

Dónde ver: podrá alquilarse o comprarse en Prime Video a partir del 27 de enero.

Avatar: fuego y ceniza (2 nominaciones)

James Cameron regresa a Pandora con una nueva tribu, la del fuego, en otra superproducción de más de tres horas cargada de efectos visuales y épica ambiental.

Embed - Avatar: Fuego y Cenizas | Tráiler Oficial | Doblado

Dónde ver: sigue en cartelera, con funciones en salas de cine.

Las guerreras K-pop (2 nominaciones)

El fenómeno musical y cultural del año también llegó a los Oscar. La película fue uno de los mayores éxitos recientes vinculados al k-pop a nivel global.

Embed - Las guerreras k-pop | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver: disponible en Netflix, donde se estrenó el verano pasado.

Sirât (2 nominaciones)

Película dirigida por Oliver Laxe y protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez, Sirât llega a los Oscar como la principal apuesta española, tras dos años sin representación. La coproducción hispano-francesa tuvo su estreno en el Festival de Cannes, donde obtuvo el Premio del Jurado, y en esta edición de la Academia compite en Mejor sonido y Mejor película internacional.

Embed - Sirat: Tráiler oficial | Festival de cine de Cannes | Movistar Plus+

Dónde ver: en cines (desde el 6 de junio) y en Movistar Plus+.

Más películas nominadas: dónde verlas