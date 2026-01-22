Cuál es la película que logró el récord de nominaciones a los Oscar 2026 y destronó a Titanic y La La Land

La 98.ª edición de los Premios de la Academia ya tiene un nombre propio que quedará grabado en los libros: "Sinners" . Con un despliegue de nominaciones sin precedentes, esta película épica de vampiros logró lo que parecía imposible para el género fantástico, obligándonos a mirar el cine de terror con una importancia inédita.

Este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció desde el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills las nominaciones que definirán la gala de este año. Lo que pocos esperaban es que una historia de vampiros impregnada de blues se convirtiera en la máxima favorita de la industria.

"Sinners" (titulada en español como "Pecadores") no es solo un éxito de taquilla potencial, sino que es ahora el film que más veces ha sido nominado en casi un siglo de historia. Este logro significa el desplazamiento de tótems culturales que marcaron a varias generaciones de cinéfilos.

Hasta hoy, el techo de la excelencia en Hollywood estaba marcado por un número: 14. Ese era el récord de nominaciones que ostentaban clásicos modernos como "Titanic", "All About Eve" (La malvada) y "La La Land" . Sin embargo, los votantes de la Academia decidieron pulverizar esa marca otorgándole 16 candidaturas a la obra dirigida por Ryan Coogler.

Esta decisión tiene una consecuencia directa en cómo entenderemos los premios de ahora en adelante. Que una película de género logre semejante consenso abre la puerta a que otras producciones similares dejen de ser vistas como mero entretenimiento para competir en las grandes ligas del arte. Coogler, además de la nominación a mejor película, fue destacado individualmente por su dirección y su guion.

image

El fenómeno Michael B. Jordan y el ascenso del cine de género

Uno de los puntos que más impacto ha generado en el público es la recompensa al talento de Michael B. Jordan. A pesar de su trayectoria previa, el actor recibió por fin su primera nominación al Oscar gracias a su interpretación en este film, donde desempeñó una doble función que cautivó a los críticos.

La relevancia de "Sinners" para el espectador cotidiano reside en su propuesta disruptiva. Al romper el récord histórico, asegura que durante la próxima ceremonia los ojos del mundo no solo estarán puestos en los dramas biográficos o históricos tradicionales, sino en una narrativa revolucionaria que ya cambió las reglas del juego antes de ganar su primera estatuilla.

image

Sorpresas y olvidados: el drama detrás de las candidaturas

Si bien "Sinners" se lleva todas las miradas, la competencia es feroz. "One Battle After Another" (Una Batalla Tras Otra), la saga sobre la relación padre e hija dirigida por Paul Thomas Anderson, quedó en un sólido segundo lugar con 13 menciones.

Este film logró meter en la pelea por el Oscar a figuras de peso:

Leonardo DiCaprio compite nuevamente como mejor actor.

compite nuevamente como mejor actor. Benicio del Toro y Sean Penn también recibieron candidaturas.

también recibieron candidaturas. Teyana Taylor se suma a la lista de nominados por su trabajo en la cinta.

Sin embargo, la polémica no tardó en aparecer. A pesar del éxito de la película de Anderson, la joven Chase Infiniti quedó fuera de la categoría de mejor actriz, un "olvido" que ya genera fuertes debates en redes sociales y medios especializados. Con este escenario, el duelo entre la épica vampírica y el drama familiar revolucionario promete ser uno de los más reñidos de la historia reciente.